11.01.2017 12:18 Kumlucalı öğrencilere spor malzemesi desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca'nın Salur İlkokulu ve Darıyemezler Ortaokulu öğrencilerine spor malzemesi desteğinde bulundu. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca'nın Salur İlkokulu ve Darıyemezler Ortaokulu öğrencilerine spor malzemesi desteğinde bulundu.



Büyükşehir Belediyesi, öğrencileri spora teşvik etmek ve geleceğin sporcularını yetiştirmek amacıyla merkezden uzak okullara spor malzemesi dağıtımını sürdürüyor. Kumluca'nın Salur Mahallesi İlkokulu ve Sarıcasu Mahallesi Darıyemezler Ortaokulu öğrencilerine futbol forması, spor çantası, voleybol topu, basketbol topu, satranç takımı hediye edildi.



Eğitime destek



Başkan Türel'in öğrenciler için gönderdiği hediyeler Büyükşehir Belediyesi Kumluca Hizmet Birimi aracılığıyla öğrencilere dağıtıldı. Spor malzemelerine kavuşan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı. Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinatörü Yusuf Evran, eğitime desteklerinin her alanda süreceğini ifade etti.

