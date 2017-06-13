Kumkapı'daki otel yangınında ölü sayısı 3'e yükseldi

Fatih Kumkapı'da bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Fatih Kumkapı'da bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Kumkapı'da akşam saatlerinde 5 katlı bir otelin giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri üst katlarda mahsur kalan kişileri kurtarırken dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırılan 3 kişiden 2'si hayatını kaybetmişti.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen üçüncü kişi de sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamazken yangından hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

(Oğuzcan Yazar / İHA)