Kumkapı'daki binanın çökme anı kamerada

Kumkapı'daki metruk binanın çökme anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kumkapı'daki metruk binanın çökme anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Kumkapı'da metruk binanın çökme anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde binanın yıkılması ile birlikte vatandaşların kaçışma anı ve büyük bir toz bulutu gözüküyor.
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