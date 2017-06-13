Kumkapı'da otelde yangın çıktı, mahsur kalanlar kurtarılmaya çalışılıyor

BAZI MÜŞTERİLER KURTARILDI

İtfaiye ekiplerinin içeride mahsur kalan 5-6 kişiyi kurtardığı görüldü. Yangın sırasında ufak çaplı patlamaların da olduğu öğrenildi. Yangın kontrol altına alınırken duman tahliyesi ve soğutma çalışmaları sürüyor.