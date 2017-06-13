Kumkapı'da otelde yangın çıktı, mahsur kalanlar kurtarılmaya çalışılıyor

Alınan bilgiye göre, Muhsine Hatun Mahallesi Çifte Gelinler Caddesi'nde çoğunlukla yabancıların kaldığı 5 katlı bir otelde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
BAZI MÜŞTERİLER KURTARILDI
İtfaiye ekiplerinin içeride mahsur kalan 5-6 kişiyi kurtardığı görüldü. Yangın sırasında ufak çaplı patlamaların da olduğu öğrenildi. Yangın kontrol altına alınırken duman tahliyesi ve soğutma çalışmaları sürüyor.
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