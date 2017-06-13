Kumkapı'da otelde yangın: 2 kişi yaşamını yitirdi

Alınan bilgiye göre, Muhsine Hatun Mahallesi Çifte Gelinler Caddesi'nde çoğunlukla yabancıların kaldığı 5 katlı bir otelde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BAZI MÜŞTERİLER KURTARILDI

İtfaiye ekiplerinin içeride mahsur kalan 5-6 kişiyi kurtardığı görüldü. Yangın sırasında ufak çaplı patlamaların da olduğu öğrenildi. Yangın kontrol altına alınırken duman tahliyesi ve soğutma çalışmaları uzun süre devam etti.

İtfaiye ekipleri, yangının söndürülmesinin ardından içeri girerek, odaları kontrol etti. Yapılan kontrollerde, 2 kişinin cesediyle karşılaşıldı. Cesetler, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.