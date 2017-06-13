Kumkapı'da otel yangını: 2 ölü

Fatih Kumkapı'da bir otelde çıkan yangında biri yabancı uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti.
Fatih Kumkapı'da bir otelde çıkan yangında biri yabancı uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Kumkapı'da akşam saatlerinde 5 katlı bir otelin giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri üst katlarda mahsur kalan 35 kişi kurtarırken durmandan zehirlenen 3 kişi ise ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Samatya Devlet Hastanesine kaldırılan ve durumu ağır olan Şili uyruklu Cahime Suel Müsellem ile Şeyhiyde Celepçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede tedavi altında olan diğer kişinin de durumunun ağır olduğu ifade edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (Oğuzcan Yazar / İHA)
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