Kumkapı'da otel yangını: 1 kişi dumandan zehirlendi

Fatih Kumkapı'da bir otelde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri otelde mahsur kalanları kurtarırken dumandan zehirlenen bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Fatih Kumkapı'da bir otelde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri otelde mahsur kalanları kurtarırken dumandan zehirlenen bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Kumkapı Muhsine Hatun Mahallesi Çifte Gelinler Caddesi'nde bulunan ve çoğunlukla yabancı uyruklu kişilerin kaldığı 5 katlı bir otelde akşam saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangının dumanları tüm otel içerisini kapladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, üst katlarda içeride mahsur kalan 5-6 kişi itfaiye sepeti yardımı ile kurtardı. Yangında dumandan etkilenerek zehirlenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Şahsın durumunun ağır olduğu belirtildi. Fatih, Beyoğlu, Bakırköy ve Kocamustafapaşa itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında iki itfaiye eri de dumandan etkilendi. Önce arkadaşları tarafından başlarına su dökülerek müdahale edilen dumandan etkilenen itfaiye erleri daha sonra ambulansta sağlık ekiplerince kontrolden geçirildi.

Kontrol altına alınan yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

(Oğuzcan Yazar / İHA)