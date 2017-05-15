Kumar çetesine operasyon: 33 gözaltı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 33 kişi gözaltına alındı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 33 kişi gözaltına alındı.

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kızıltepe ilçemizde bulunan bir adreste tombala oynatıldığı bilgisi alınması üzerine görevlilerimizce gerekli çalışmalara başlanılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde, tombala oynatıldığı bilgisi alınan adrese yapılan baskında içeride kumar oynayan 32 şahıs ve işletme sahibi olan 1 şahıs yakalanmış, adreste tombala kuponları, pulları, sinevizyon cihazı ve tombala makinası bulunmuş ve eşyalara el konulmuştur. Konu ile alakalı şahıslara gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi.

(Mehmet Salih Keskin / İHA)