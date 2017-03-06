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Kum Enduro yarışları sona erdi
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Kum Enduro yarışları sona erdi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Türkiye'nin ilk Kum Enduro yarışları tamamlandı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Türkiye'nin ilk Kum Enduro yarışları tamamlandı.
Kumluca Belediyesi ile Kumluca Motor Sporları Derneği tarafından organize edilen ve Kumluca Muhtarlar Derneği'nin katkılarıyla Türkiye'nin ilk Kum Enduro yarışlarının ikinci gün birinci etabı, Kum Mahallesi Deniz obaları mevkinde başladı.
İstanbul, Bursa, Muğla, Antalya, Eskişehir, Kütahya, Isparta, Burdur, Mersin ve Adana'dan 11 kategoride, ikisi bayan 102 sporcunun katıldığı yarışlarda, yarışmacılar zorlu kum parkurda mücadele ettiler.
Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Türkiye'de ilk defa yapılan Kum Enduro yarışlarının çok güzel bir şekilde tamamlandığını söyledi. Yarışlara Türkiye'nin değişik illerinden 100'ün üzerinde sporcunun katılmasının kendilerini sevindirdiğini ifade eden Çetinkaya, "Bu yıl ilk defa yapıldı. İnşallah gelecek yıllarda daha geniş kapsamlı bir şekilde yapılması için çalışacağız. Bu yarışların yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Siz değerli sporcular, buraya kadar geldiniz, güzel yarışlar yaptınız, seyircilerimize güzel bir yarış izlettiniz. Sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

"TÜM YARIŞMACILARIMIZ MEMNUN KALDI"
Kumluca Motor Sporları Derneği Başkanı Şahin Bayar, yarışların çok güzel bir şekilde yapıldığını ve sporcuların birbirleriyle kıyasıyla mücadeleler yaptıklarını ifade etti. Yarışlara katılan sporcuların bir çoğunun Türkiye genelinde yapılan enduro ve motokros yarışmalarında dereceleri bulunduğunu vurgulayan Bayar, "Bu yıl Türkiye'de ilk Kum Enduro yarışlarını Kumluca'da gerçekleştirdik. Çok güzel oldu, tüm yarışmacılarımız memnun kaldı. Burada bu yarışların yapılmasında emeği geçen Kumluca Belediyemize, dernek üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Yarışlarda tüm klasmanlarda birinci olan Burak Akbulut ise, Türkiye'nin değişik illerinde düzenlenen enduro yarışlarına katıldığını, ancak ilk defa Kum Enduro yarışında Kumluca'da mücadele ettiğini söyledi.
Yarışlarda tüm klasmanlarda birinci gelmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Akbulut, "Yarışlar çok güzeldi. Parkur kum olması nedeniyle zorluydu, ancak ben tüm klasmanlarda dereceye girdim. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Yarışlar sonunda 11 kategoride dereceye giren tüm sporculara Kumluca Kaymakamı Polat Kara, Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, yarış organizatörleri ve diğer protokol üyeleri tarafından para ödülü, kupa ve madalyaları verildi.

DERECEYE GİRENLER
Yarışlarda dereceye giren sporcu ve kategorileri ise şöyle:
Veteran-A Necmi Kozlu, Veteran-B Hüseyin Neziroğlu, Enduro Bayan-EB Fatma Özdil, E1A İbrahim Demir, E2A Ömer Salmaz, E3A İsa Yüksel, E1B Mehmet Aydıner, E2B Yunus Mor, E3B Mehmet Kırbaş, EC Soner Yılmaz, Genel Klasman Burak Akbulut.
(Ramazan Sarıkayalı / İHA)

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