Kulüplerden 'İlhan Cavcav' mesajı

Kulüpler, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajları yayımladı.

Kulüpler, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajları yayımladı.



FENERBAHÇE

"Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Sayın İlhan Cavcav'ın, geçirdiği beyin kanaması sonucunda vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Sayın İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet, başta Cavcav Ailesi ve Gençlerbirliği Spor Kulübü olmak üzere merhumun tüm yakınları ve Türk Sporu'na baş sağlığı dileriz."



GALATASARAY

"Amatör futbolcu olarak adım attığı spor camiasında 1975'ten beri yöneticilik yapan, Gençlerbirliği'nin efsane ve duayen başkanı İlhan Cavcav'ın aramızdan ayrıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, acılı ailesine, Gençlerbirliği Camiası'na ve Türk sporuna başsağlığı diliyoruz. Türk futboluna Kulüpler Birliği Başkanı olarak üç farklı dönem hizmet eden, 1977'den Gençlerbirliğine adım atıp 1978'den beri de Başkanlık görevini yürüten İlhan Cavcav, Ankara ekibi ile 2 kez Türkiye Kupası kazanmıştı."



TRABZONSPOR

"Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz.Türk futboluna gerek futbolcu gerek yönetici olarak uzun yıllar hizmet eden; 1981'de ikinci kez Gençlerbirliği'nin başına geçtiğinden beri kulübün kurumsal ve sportif gelişimine ömrünü adayan değerli futbol insanı İlhan Cavcav'ı Türk spor kamuoyu asla unutmayacaktır. Sayın İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet, başta Gençlerbirliği Spor Kulübü olmak üzere, ailesi, sevenleri ve spor camiamıza başsağlığı diliyoruz."



MEDİPOL BAŞEKŞEHİR

"Türk futbolunun duayeni, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı, hepimizin İlhan Abisi İlhan Cavcav'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Türk futboluna kazandırdığı futbolcuların yanı sıra, köklü Gençlerbirliği Kulübü ilelebet onun eseri olarak yad edilecektir. Futbolumuzun başı sağolsun"



OSMANLISPOR

"Türk futbolunun duayen isimlerinden İlhan Cavcav'ın vefat ettiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına ve Gençlerbirliği camiasına başsağlığı dileriz"

