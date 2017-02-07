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Kulüpler kurayı nasıl buldu ?
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Kulüpler kurayı nasıl buldu ?

Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çekinkaya, hedeflerinin Ziraat Türkiye Kupasını kazanmak olduğunu belirtti.

Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çekinkaya, hedeflerinin Ziraat Türkiye Kupasını kazanmak olduğunu belirtti.
Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekiminin ardından açıklamalarda bulunan idari menajer Hasan Çetinkaya, hedeflerinin kupayı kaldırmak olduğunu belirterek, "Kayserispor önemli bir takım. Devre arası ciddi takviyeler yaptılar. İyi de bir antrenörleri var. Bunu lig maçında da bize karşı gösterdiler. Hedefimiz final oynamak ve Türkiye Kupası'nı kazanmak" diye konuştu.
Fenerbahçe'nin her zaman kupa kazanmak için sahaya çıktığını söyleyen Çetinkaya, "Kulübümüzün genlerinde bu vardır. Kayserispor maçını kazanmak için sahada yerimizi alacağız. Tabii ki ciddi bir rakip ancak biz takımımıza inanıyor, güveniyoruz" dedi.
Yarı finalde olası bir Başakşehir eşleşmesiyle ilgili olarak da yorum yapan sarı-lacivertli idareci, "Maçlar oynanmadan bunu konuşmak doğru değil. Öncelikle çeyrek final maçları yapacağız. Nasıl sonuçlar ortaya çıkar bilemeyiz" diyerek sözlerini noktaladı.

MUSTAFA SARAL: FİNAL OYNAMAK İSTİYORUZ
Medipol Başakşehir Asbaşkanı Mustafa Saral, hedeflerinin final yükselmek olduğunu belirtti.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Akhisar Belediyespor'la eşleşen Medipol Başakşehir'de Asbaşkan Mustafa Saral, hedeflerinin finale yükselmek olduğunu belirtti. Kura çekimi sonrasında mikrofonlara konuşan Saral, "Son 16 turunda İstanbul derbileri vardı. Bizim ve Fenerbahçe'nin turu geçmesi durumunda, yarı finalde bir İstanbul derbisi daha olabilir. Kulüp olarak iki kulvarda da iyi gidiyoruz. Kadro derinliğimizi bu doğrultuda oluşturmuştuk. Yolumuz açık. İnşallah final oynarız" dedi.

BAHADIR KUL: FENERBAHÇE'Yİ İSTİYORDUK
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile eşleşen Kayserispor'da kulübün İstanbul Temsilcisi Bahadır Kul, Fenerbahçe'yi zaten istediklerini ve iyi bir kura çektiklerini söyledi.
Kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor İstanbul Temsilcisi Bahadır Kul, Fenerbahçe'yi kupanın dışında bırakmak istediklerini belirterek, "Çeyrek finalde Fenerbahçe'yi istiyorduk. İşin doğrusu, başkanımızın da isteği buydu. Kupanın en önemli takımarından birisi Fenerbahçe. Ligdeki çıkışımızı, kupadaki Fenerbaçe maçlarında da sürdürme amacındayız. Çok yakın zamanda onlara karşı galibiyetimiz var. Yine kazanmayı hedefliyoruz. Amacı Türkiye Kupası'nı kazanmak. Bu nedenle güçlü rakip istiyorduk. Bu bize belki acı verecek ama sonraki turlarda daha rahat şekilde kupaya uzanabileceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
(Bozhan Memiş / İHA)
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