29.12.2016 10:08 Kulu'da trafik kazası: 4 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Kulu Makası Köprülü Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö.'nün kullandığı 42 M 3718 plakalı otomobil, köprüde virajı dönmek isterken iddiaya göre plakası alınamayan bir tırın sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Yolun da kar nedeniyle kayganlaşması üzerine sürüklenen otomobil, park halindeki tıra çarptı. Kazada otomobilde bulunan sürücü ile birlikte M.Ö. (64), H.Ö. (66), C.G. (45) ve Ç.Ö. (40) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

