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Kültürel istihdamda yüzde 2,3'lük artış
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Kültürel istihdamda yüzde 2,3'lük artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı kültürel istihdam verilerini açıkladı. Buna göre, kültürel istihdam 2016 yılında, 2015 yılına göre yüzde 2,3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı kültürel istihdam verilerini açıkladı. Buna göre, kültürel istihdam 2016 yılında, 2015 yılına göre yüzde 2,3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı kültürel istihdam verilerine göre, ülkemizde 2016 yılında 588 bin kişi kültürel istihdam kapsamında yer aldı. Kültürel istihdamın toplam istihdam içindeki payı yüzde 2,2 oldu. Kültürel istihdam 2016 yılında, 2015 yılına göre yüzde 2,3 arttı. Kültürel istihdamda yer alan 507 bin kişi kültürel bir meslekte, 194 bin kişi ise kültürel faaliyet gösteren bir sektörde çalıştı.

Erkekler 2016 yılında kültürel istihdamın yüzde 52,6'sını, kadınlar ise yüzde 47,4'ünü oluşturdu. Yaş gruplarına göre bakıldığında, kültürel istihdamda olanların yüzde 62,2'si 30-54 yaş grubunda, yüzde 30,8'i 15-29 yaş grubunda, yüzde 6,8'i ise 55 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldı.

Tamamlanan eğitim düzeyine göre incelendiğinde, kültürel istihdamda olanların yüzde 47,1'i lise altı eğitimli, yüzde 32,1'i yükseköğretim mezunu ve yüzde 20,7'si lise ve dengi meslek okulu mezunuydu. Kültürel istihdamda yer alan kişilerin haftalık ortalama normal çalışma süresi 40,1 saat oldu. Kültürel mesleki alanlara göre kültürel istihdamda, el sanatları çalışanlarının payı yüzde 44,4, mimarlar, planlamacılar ve tasarımcıların payı yüzde 15,3, yaratıcı sanatçılar ve sahne sanatçılarının payı ise yüzde 8,7 oldu. Kültürel faaliyet alanlarına göre kültürel istihdamda olanlardan, mimarlık ve uzmanlaşmış tasarım faaliyetlerinde çalışanların payı yüzde 11,1, yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetlerinde çalışanların payı yüzde 7, programcılık, yayıncılık ve haber ajanslarının faaliyetlerinde çalışanların payı ise yüzde 5,1 oldu.

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