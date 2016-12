29.12.2016 16:12 Kültür'den Bursa'ya dev kampus

Eğitimde Bursa'nın Türkiye markası olan Özel Kültür Okulları, eğitim sistemine model olacak yeni okul projesini hayata geçiriyor. Kültür Okulları, 15 yıllık başarısını Bademli'de 'yaşayan okul' konseptinde hayata geçireceği yeni kampusu ile taçlandırmaya hazırlanıyor. Eğitimde Bursa'nın Türkiye markası olan Özel Kültür Okulları, eğitim sistemine model olacak yeni okul projesini hayata geçiriyor. Kültür Okulları, 15 yıllık başarısını Bademli'de "yaşayan okul" konseptinde hayata geçireceği yeni kampusu ile taçlandırmaya hazırlanıyor.



Çevreye duyarlılığıyla "ekolojik okul" olarak da planlanan yeni kampus, akademik eğitimin yanı sıra standartların çok üstündeki donatı alanlarıyla ailelerin haftanın 7 günü çocuklarıyla zaman geçirebilecekleri bir merkez olacak. Bursa Kültür Okulları Bademli kampusu, 2017 Eylül'den itibaren aşamalı olarak faaliyete geçecek.



2017'de kuruluşunun 15. yılını kutlayacak Özel Bursa Kültür Okulları, Bademli'de yapılması planlanan yeni eğitim kampusunu Sheraton Otel'de gerçekleştirilen basın toplantısı ile tanıttı. Gerçekleştirilen toplantıya Özel Bursa Kültür Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Bulut, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yıldırım Bey Sırakaya ve proje mimarı Hasan Sözüneri katıldı.



Özel Bursa Kültür Okulları'nın 15 yıl boyunca imza attığı başarılar ve 2017 Eylül'de eğitim hayatına başlayacak olan Bademli Kampusu ile ilgili basın mensuplarına bilgiler veren Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Bulut, "2002'de 84 öğrenci ile Ovaakça'da başladığımız özel eğitim yolculuğunda 15. yılımızı tamamlıyoruz. Bugün 3 ayrı kampusta 8 okul, yüzlerce öğretmen, 2 bin 300 öğrenci ile 2017'ye giriyoruz. Bu 15 yıla eğitim adına birçok güzellikler sığdırdık. Özel Bursa Kültür Okulları, akademik yönden defalarca Türkiye'nin en iyisi olmayı başardı" dedi.



Eğitimde kitlesel başarıyı ön plana çıkardıklarını dile getiren Bulut, "Okul ortalamasında Türkiye'nin en iyileri arasında olma geleneğimiz hiç bozulmadı. Eğitim sistemleri değişti, üst okullara öğrenci yerleştirme yöntemlerinin bazen ismi bazen içeriği değişti, ama bizim başarımız hiç değişmeden 15 yıl boyunca istikrarla devam etti" şeklinde konuştu.



"Bursa'nın ulusal markasıyız"



Her branşta en iyi sonuçları ortaya koymayı hedeflediklerini belirten Zafer Bulut, "LGS, OKS oldu. OKS SBS, SBS TEOG oldu. Bu sınavlarda 20 matematik sorusunda Türkiye geneli ortalaması 1 oldu, 3 oldu, 5 oldu ama hiçbir sistemde 20 soruda Türkiye ortalaması 9 veya 10 doğruya ulaşamadı. Fakat biz her türlü sınavda ülkenin en yüksek ortalamalarını yakalayan birkaç okuldan biri olduk. Bu fende de, İngilizce'de de, ana dilimiz Türkçe'de de böyle devam etti" ifadelerini kullandı.



Akademik başarılarını; spor ve sanatın yanı sıra, kültürel faaliyetlere de yansıttıklarını kaydeden Bulut, "Bu başarılar anne babaların okulumuza yönelişini, yönelişler de bugünü hazırladı. Şimdi 3 kampusta 8 okulda, birkaç yüz çalışanımız ve 2 bin 300 civarında öğrencimizle eğitimde Bursa'nın ulusal markası haline geldik" dedi.



Kabına sığmıyor



Bu başarıların kendilerine bir takım sorumluluklar yüklediğini ve bu bağlamda öğretmenler ile eğitim teknolojilerini geliştirme yoluna gittiklerini söyleyen Zafer Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü;



"Tüm çalışanlarımızı yurt içinde ve yurt dışında yüzlerce bilimsel kongre, çalıştay, konferans ve eğitim fuarlarına gönderiyoruz. Bakanlığımızın yaptığı Milli Eğitim Şuralarına, son 10 yıldır davet alıyor ve fikirlerimizi ülke adına sunuyoruz"



Eğitimde ezber bozan bir kampus inşa edeceklerini belirten Özel Bursa Kültür Okulları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yıldırım Bey Sırakaya ise, yatırımın fiziki özellikleri ve 15 yıl boyunca sürdürülen başarının istatistikî verilerini basın mensupları ile paylaştı.



Eğitim yolculuğuna başlarken kendilerini öğrencilerin ve velilerin yerine koyduklarını dile getiren Sırakaya, "Bu yolculuğa başlarken nasıl bir okulda öğrenci olmak isterdik diye hayal ettik ve hayallerimizi tecrübelerimizin süzgecinden geçirdik. Bu öngörü ile Bursa'da her daim ilkleri uygulayan kurum olduk" diye konuştu.



Özel Bursa Kültür Okulları'nda 26 farklı hobi kursu, 30 farklı branşta da kulüp çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Yıldırım Bey Sırakaya, yeni kampus ile birlikte okul kapasitesinin yüzde 100 oranında artacağını belirtti.



Bademli kampus u'nun 26 bin metrekare kapalı, 50 bin metrekare açık alana sahip olacağını ifade eden Sırakaya, 79 dersliğin yer alacağı kampusun içerisinde; 4 cep sineması, 1 bowling salonu, 1 sentetik buz pisti, 2 kapalı spor salonu, 700 kişilik konferans salonu, 19 atölye, 6 laboratuar, 3 çok amaçlı salon, 9 kulüp etkinlik alanı, 3 yemekhane, 3 futbol sahası, 2 tenis kortu, 2 basketbol-voleybol sahası ve 1 binicilik maneji bulunacağını söyledi.



Sırakaya, 15 yıl boyunca Özel Bursa Kültür Okulları'nda toplam 24 bin 261 öğrencinin öğrenim gördüğünü de sözlerine ekledi.