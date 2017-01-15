15.01.2017 13:17 Kullanılmayan kravatlar masa örtüsü oldu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir kadın, halk eğitim kursunda kullanılmayan kravatlardan masa örtüsü yaptı. Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir kadın, halk eğitim kursunda kullanılmayan kravatlardan masa örtüsü yaptı.

Ahmet Akın Kültür Merkezindeki takı tasarım kursuna katılan Özen Şat, eşi ve yeğenlerine ait kravatlardan masa örtüsü yapmaya karar verdi. Kurs öğretmeni Özlem Tezcan'dan yardım alan Şat, iki ay emek vererek 32 kravatla rengarenk masa örtüsü yaptı. Örtünün çok beğenildiğini belirten Şat, "Bu masa örtüsünün manevi değeri de çok. Eşimin, yeğenimin kravatlarını kullandım. İki ay kadar zamanımızı aldı. Güzel bir çalışma oldu. Herkese tavsiye ediyorum. Öğretmenimizin çok emeği oldu. Öğretmenimize ayrıca teşekkür ediyorum. Masanın üzerinde güzel duruyor" dedi.

Kursiyerlerden Melahat Hacıoğlu ise, "Arkadaşlarla hocamızla hep birlikte çalışıyoruz. Bir sürü tasarımlarımız var. Masa örtüsünü, arkadaşımız Özen hanım kravatlardan tasarladı. Çok güzel bir masa örtüsü oldu" diye konuştu.

(Fatma Talay / İHA)

