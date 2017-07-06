Kulig'in sözleşmesi uzatıldı

Banvit, geçtiğimiz sezon da kadrosunda bulunan Polonyalı oyuncu Damian Kulig'in sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Banvit, geçtiğimiz sezon da kadrosunda bulunan Polonyalı oyuncu Damian Kulig'in sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Banvit, bu kapsamda iç transferde Damian Kulig'in sözleşmesini uzattı. Kulig, Bandırma ekibi ile 1 yıllık sözleşme uzattı. 30 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon başında transfer olduğu Banvit'te Basketbol Süper Ligi'nde 8.4 sayı ve 4.7 ribaund ortalamaları ile oynarken FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 10.3 sayı, 5.2 ribaund ve 1.4 blok ortalamalarıyla mücadele etti.

Polonyalı basketbolcu, bu sezon ayrıca FIBA Şampiyonlar Ligi'nde de takımı ile beraber final oynama başarısı gösterdi.

