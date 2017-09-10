10.09.2017 12:07 'Kulak çubuğu işitme kaybı ve iltihaba neden oluyor'

Kulak Burun ve Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Akdağ, kulak temizlemede kullanılan pamuklu çubukların işitme kaybından dış kulak iltihabına kadar birçok soruna neden olduğunu belirterek, vatandaşlara pamuklu çubukları hayatlarından çıkarmaları önerisinde bulundu. Kulak Burun ve Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Akdağ, kulak temizlemede kullanılan pamuklu çubukların işitme kaybından dış kulak iltihabına kadar birçok soruna neden olduğunu belirterek, vatandaşlara pamuklu çubukları hayatlarından çıkarmaları önerisinde bulundu.

Memorial Diyarbakır Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Akdağ, kulak temizlemede kullanılan pamuklu çubukla ilgili uyarılarda bulundu. Bütün organlarda olduğu gibi dış kulağında belli bir yapısının olduğunu belirten dış kulak yolunun dış kısmının kıkırdak, iç kısmının da kemikten ibaret olduğunu ifade etti. Kıkırdak ve kemiği saran bir cilt yapısının da olduğunu anlatan Akdağ, "Kıkırdak yapısının üzerindeki cilt daha kalındır. Bunun üzerinde de kıllarla birlikte, salgı bezleri ve ter bezleri mevcuttur. Bu salgı bezlerinin amacı salgı yaparak özellikle dış kulak yolunun korunmasını sağlamaktır. Hem dışardan bir takım toz gibi partikülleri tutulmasını ve aynı zamanda dış kulak yolunun PH'sını sağlıyor. Bu PH aracılığıyla enfeksiyonlar, bakterilerin ve virüslerin orada birikmesini önlüyor" dedi.



"PAMUKLU ÇUBUK TRAVMA OLUŞTURUYOR"

Vatandaşların banyo yaptıktan ya da denize girdikten sonra dış kulak yollarında biriken suyu kurutmak için kulak tıkacı ya da pamuklu çubuk kullandığına dikkat çeken Akdağ, "Aslında biz kulağımıza su doldursak da, kanalı doldursak da kulağın yapısı belli bir sürede suyun dışarı atılmasını sağlıyor. Yine kendi salgısı için de aynı şey geçerli. Zaman zaman kulak dış yoluna kahverengi ve sarımsı şeyler gelir. Bu doğal bir şeydir. Herhangi bir hastalık belirtisi değildir. Kulağın doğal çalıştığını gösterir. Biz ne yapıyoruz peki, pamuklu çubukla kulağın kanalına girerek, orada bir travma oluşturuyoruz. Bu travmaya bağlı olarak da oradaki sirkadiyen ritmi bozuyoruz. Bunu bozduğumuzda salgının içeriden dışarıya akmasını önlemiş oluyoruz. Ya da fonksiyonu bozmuş oluyoruz. Bozunca orada akan her şey orada birikmiş oluyor. Zamanla dış kulak yolunu kapatmış oluyor ve kişi de öncelikle işitme kaybı, bazen çınlama ve baş dönmesi şeklinde bir takım şikayetler oluşturuyor. Daha ötesi suyla temas ettiğinde şişiyor ve tamamen kapatmış oluyor. Tamamen kapattığı zaman da bazen kısırdöngüye gireriz daha da kulağımızı parmağımızla ya da çubukla kurcalamaya çalışırız. Zamanla oradaki florayı etkilemiş oluruz ve enfeksiyon için zemin hazırlamış oluruz. Sonucunda da dış kulak yolu intihabı oluşur" dedi.



"PAMUKLU ÇUBUKLAR HAYATIMIZDAN ÇIKARILMALI"

Vatandaşların dış kulak yolunu temizlemek için pamuklu çubukları hayatlarından çıkartması gerektiğine işaret eden Akdağ, "Bunun kulak temizleyicisi olarak hayatımızda yeri yoktur. Bu alışkanlıktan vazgeçmemiz lazım. Eğer dış kulak yolunda herhangi bir nedenle ıslaklık hissediyorsak bu spontane kurur zaten. Ancak illaki temizlemek ya da kısmen kurutmak istiyorsak, temiz olduğuna inandığımız bir havlu ya da çıkardığımız fanila ile sadece kanala girmeden kulak girişini kurutmamız yeterli olacaktır. Bunun dışında herhangi bir tedbir önermiyoruz" diye konuştu.

Anatomik olarak bazı insanların dış kulak yolunun dar olduğunu da vurgulayan Doç. Dr. Akdağ, "Böyle olunca biz de hekim olarak zaman zaman temizlemekte zorlanabiliyoruz. Bu tip hastalarımıza da zaman zaman kulak kontrolünü yaparak, mikroskop eşliğinde kulaklarının temizlenmesini öneriyoruz" ifadelerinde bulundu.

(Emrah Kızıl / İHA)

