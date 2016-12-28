28.12.2016 17:43 Kula'da kar yağışı

Manisa'nın Kula ilçesinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Manisa'nın Kula ilçesinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.



Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası beraberinde kar yağışını da getirdi. Kula'da saat 17.00 itibari ile kar yağışı başladı. Mevsimin ilk karının yağmasıyla birlikte vatandaşlar kar yağışını fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.



Edinilen bilgiye göre, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kula Bölge Trafik Amirliği ekipleri de İzmir-Ankara D300 karayolunda kar yağışı tedbirlerini almaya başladı.

