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'Kuduz' alarmı verildi
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'Kuduz' alarmı verildi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir vatandaşı iki defa ısıran köpeğin kuduz olduğunun ortaya çıkmasının ardından bölge karantinaya alındı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir vatandaşı iki defa ısıran köpeğin kuduz olduğunun ortaya çıkmasının ardından bölge karantinaya alındı.
Sandıklı ilçesinde bir vatandaşa iki kez saldırarak ısıran köpekten alınan örnek dokular araştırılması için Konya Veteriner Araştırma Enstitüsü'ne gönderildi. Gelen sonuçta hayvanın kuduz olduğu belirlendi. Bunun üzerine Sandıklı ilçe merkezi Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu kararıyla ilçeye bağlı Çay mahallesinde ve Sandıklı Hayvan Pazarı çevresi karantinaya alındı. İki hafta boyunca sürecek karantina kapsamında ilçeye hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı.
Köpek tarafından ısırılan vatandaş Yusuf Kıraç, köpeğin ilk olarak bir çay ocağı önünde oturduğu sırada saldırdığını söyledi. Saldırıdan vatandaşların yardımıyla kurtulduğunu ifade eden Kıraç, "Akşam üzeri Fatih Mahallesi'ndeki evime giderken aynı köpek tarafından yine saldırıya uğradım. Bu kez beni dudağım ve sol bacağımdan ısırdı köpek çevredekiler tarafından uzaklaştırıldı. Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürüldüm. Kuduz aşısına devam ediyorum. Tedavim devam ediyor" dedi.
Yusuf Kıraç, köpeğin sahibinden şikayetçi olduğunu, hayvanın ise Sandıklı Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yakalanarak İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkililerine teslim edildiğini belirtti.
(Ali Bayar / İHA)
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