Kudüs'teki 76 eseri Türkler restore ettirdi

Türkler, Kudüs'teki Osmanlı döneminden kalma tarihi binalara sahip çıkıyor. Merkezi İstanbul'da bulunan Mirasımız Derneği, 8 yılda 45 tanesi cami olmak üzere 76 binayı restore ederek yeniden kullanıma açtı.

Türkler, Kudüs'teki Osmanlı döneminden kalma tarihi binalara sahip çıkıyor. Merkezi İstanbul'da bulunan Mirasımız Derneği, 8 yılda 45 tanesi cami olmak üzere 76 binayı restore ederek yeniden kullanıma açtı.

Sultan Süleyman Han'dan başlayarak Sultan Abdülhamit Han'a kadar Osmanlı sultanlarının ve hanımlarının onlarca vakıf kurduğu, su yolundan saat kulesine kadar onlarca bina inşa ettiği Kudüs'te günümüzde Türkler de ecdadın hizmetlerine sahip çıkıyor. Türkiye'den hayırseverlerin katkıları ile yapılan restorasyon çalışmasının, mekan ve zaman darlığı nedeniyle çok pahalı olduğu Kudüs Kalesi içerisindeki alanda onlarca Osmanlı eseri ayakta tutuluyor.

Mirasımız Derneği Başkanvekili Sebahattin Yiğit, Ürdün Evkaf Bakanlığı sorumluluğunda olan tarihi Kudüs bölgesinde büyük güçlüklerle eski eserleri tamir ettirdiklerini belirterek, "Biz ecdadımızın eserlerinin, başkalarının mülkiyetine geçmemesi için mücadele veriyoruz. Çünkü bu bölgede Müslüman Filistinli kardeşlerimiz de ellerindeki mülkleri yüksek fiyatlı satın alma tekliflerine kanmayarak, satmıyorlar. Türkiye'den hayırseverlerin desteği ile burada Müslümanların mülkiyetlerini muhafaza için gayret gösteriyoruz. Maksatlı olarak birçok aracı kullanıp, sahtekarlıkla mülk edinmeye çalışan Yahudiler var. Bazen değerinin 10 mislinden fazla rakamlar teklif ediliyor. Bir de gaipler kanununa göre kullanılmayan, sahipleri kalmayan binalara devlet el koyuyor. Bütün bu hassasiyetleri göz önünde bulundurarak, binalarımızı muhafaza etmeye, camilerimizi restore edip açık tutmaya çalışıyoruz" dedi.

Son olarak tarihi Kudüs'teki Mevleviye Camini restore ettiren dernek, camide ibadet edilmesi için Ürdün Evkaf Bakanlığı onayı ile Filistinli bir imama camiyi teslim etti.

(İrfan Altıkardeş /İHA)