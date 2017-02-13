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'Kudüs'te ezanı yasaklarsanız her Filistinli müezzin olur'
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'Kudüs'te ezanı yasaklarsanız her Filistinli müezzin olur'

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, İsrail'deki ezanın hoparlörden okunması yasağına, 'Siz Kudüs'te müezzinlere ezanı yasaklarsanız her Filistinli müezzin olur' diyerek tepki gösterdi.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, İsrail'deki ezanın hoparlörden okunması yasağına, "Siz Kudüs'te müezzinlere ezanı yasaklarsanız her Filistinli müezzin olur" diyerek tepki gösterdi.
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'yı makamında kabul etti. Burada konuşan Görmez, hem insanlık olarak hem Müslümanlık olarak zor bir süreçten geçildiğini söyleyerek, "Bu zor süreçte bütün bu zorlukların başlangıcı olan Filistin davası daha önemli bir hale gelmiş durumdadır. Bütün Müslümanlar ve İslam alemi adına Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın bekçiliğini yapan 'murabıt' olarak adlandırdığımız kardeşlerimizle buluşma imkanı oldu ve onlardan sorunlarını bizzat dinleme imkanına sahip oldum. Sayın Mahmud Abbas'ın himayelerinde Beytüllahim'de Kudüs Konferansı'na katılma imkanım oldu. Halil kentinde sadece Mescid-i Aksa'nın değil orada medfun olan peygamberlerin de hapsedildiğine şahit oldum. Bilhassa Halil halkının bizleri karşılarken gösterdikleri sevinci hiçbir zaman unutamam. Gazze'de son saldırılarda 80'i aşkın cami tamamen yok edilmişti, bunların 9'unu tamamlamayı Cenab-ı Hakk nasip etti" ifadelerini kullandı.

"İNSAN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN ÖNEMLİ BİR PARÇASIDIR VE BU ÖZGÜRLÜKLER YASAKLARLA ORTADAN KALKMAZ"
Görmez, İsrail parlamentosundaki yasama komisyonunun, ezanın hoparlörden okunmasını yasaklamasına ilişkin yasa tasarısını onaylamasına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:
"Ezan yasağı ile ilgili bir iki ay önce yine bir teşebbüste bulunmuşlardı o zaman da ifade ettim, Kudüs'te ezanı yasaklamaya kalkışmak, Kudüs'teki İslamın ve Müslümanların varlığını tanımamak manasına gelir. Bizim için İstanbul'un ezansız kalması bizi ne kadar üzer ve ne kadar ağır gelirse, Kabe'nin ezansız kalması bir Müslümanı ne kadar üzerse, Kudüs'ün ezansız kalması bizi o kadar üzer. Ezan sadece namaz vakitlerini bildiren bir çağrı değildir, ezan aynı zamanda İslam'ın şiarıdır. İslam'ın ve Müslümanların bir belde de varlığının bir simgesidir. İnanç özgürlüklerini ilgilendiren çok önemli bir ilkedir. Kudüs'teki ezan yasağı sadece bizim Peygamberimizi ve onun dünyaya getirdiği değerleri tanımamak değil, Hz. İbrahim'in, Hz. Musa'nın, Hz. İsa'nın dünyaya getirdiği değerlere de karşı çıkmak olur. İnsan özgürlüğünün önemli bir parçasıdır ve bu özgürlükler yasaklarla ortadan kalkmaz. Siz Kudüs'te müezzinlere ezanı yasaklarsanız her Filistinli müezzin olur. Daha önce her vakit sadece müezzinler ezan okuyordu, böyle bir yasak getirirseniz o zaman her Filistinli müezzin olur ve ezanı okur. Ezana gürültü kirliliği olarak bakmak Müslümanların inancını aşağılamak manasına gelir. Bir an önce tekrar aklı selimin hakim olarak bu yanlışlıktan vazgeçilmesini umut ediyorum."
Görmez, yasağın düzeltilmesine ilişkin bir girişimde bulunulup bulunulmayacağının sorulması üzerine, "Bütün barışçı yollarla elimizden gelen her türlü gayreti sarf etmeliyiz. Ben, aklıselimin buna izin vermeyeceğini düşünüyorum doğrusu" cevabını verdi.
(Goncagül Özcan / İHA)
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