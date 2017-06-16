Kudüs'te çatışma: 3 ölü, 2 yaralı

İsrail güçlerinin, Kudüs'te düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 3 Filistinli hayatını kaybederken, 2 İsrail askeri yaralandı.
İsrail güçlerinin, Kudüs'te düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 3 Filistinli hayatını kaybederken, 2 İsrail askeri yaralandı. İsrail güçleri, Kudüs'ün Şam sınırına yakın Bab al-Amud bölgesinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. İlk belirlemelere göre 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 2 İsrail askerinin de yaralandığı bildirildi. (Muhammed Rabah /İHA)
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