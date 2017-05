Kudüs hurmasına dikkat

Hurma satıcısı Kenan Kula, Ramazan ayında marketlerde yaygın olarak satılan Kudüs hurması ile ilgili uyararak, 'Kudüs Hurması, albenisi, görünüşü güzel bir hurma ama hibrit tohumu diye tabir ettiğimiz geniyle oynanmış ağaçlardan, tohumlardan elde edilen bir hurma. Çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum onun için yenilen hurmaya çok dikkat etmek lazım' dedi.

"10 LİRADAN BAŞLAYARAK 120 LİRAYA KADAR HURMA ÇEŞİDİ MEVCUT"

Hurma Satıcısı Kenan Kula, Suudi Arabistan'da sıcakların bu sene hurma konusunda stok sıkıntısı yaşanmasına neden olduğunu belirterek, "Normalde 50-55 derece seyreden hava sıcaklıkları 60'ın üzerine çıktığı zaman hurmalar geçen sene yandı maalesef. Öyle olunca hem Umre'ye giden kişi sayısı arttı hem de tüketim arttığı için bu sene stoklarda baya sıkıntı yaşıyoruz. Doların yükselmesi, Suriye savaşından dolayı kara yollarının kapalı olması ve ürün tedariki zor olduğu için hurma bu sene birazcık daha sıkıntı diyebilirim. Hurma fiyatlarında 8-10 diliminde bir artış oldu. 10 liradan başlayarak 120 liraya kadar hurma çeşidimiz mevcut, fiyat olarak en uygunu Irak Hurması, Bağdat'tan temin ediliyor, Bağdat Hurması diye satılıyor. Kilo fiyatı 10 lira, şeker yoğunluğu biraz daha az, lif oranı biraz daha fazla, çay ya da kahvenin yanına rahatlıkla yenilebilecek, şeker yerine kullanılabilecek bir hurma çeşidi. En pahalı olan ise Peygamber Efendimizin diktiği Acve hurması, 1400 küsür sene önce Peygamber Efendimiz dikmiş, o günden bugüne aşılayarak günümüze kadar getirilmiş, her derde deva da derler, şifa niyetine yenilir genellikle" şeklinde konuştu.



"EN İYİ HURMA, MECDUL HURMASI"

En iyi hurmanın, Umre'ye gidenlerin getirmiş olduğu klasik Mebrum diye tabir edilen Medine hurma çeşitleri olduğunu söyleyen Kula, "Fiyat olarak 30 liradan başlıyor 40-45-50 şeklinde boy olarak sınıf sınıf ayrılıyor kendi arasında. Mecdul hurması, şu an lezzet ve kalite olarak müşterilerimizin alabileceği, bizim tavsiye edebileceğimiz en iyi hurma çeşidi. Medine Mecdulu, gayet etli, dolgun, besin değeri de çok fazla. Özellikle 3-4 tane hurma 1 bardak sütle çok rahat bir şekilde oruç tutabiliyor sahurda yenildiği zaman. İftar herhangi bir çeşit hurmayla açılabilir ama özellikle yaş hurma, çünkü Ramazan ayının sıcaklara denk gelmesi ile güzel bir iftarlık olarak tüketilebilir. Sugi hurması, şeker yoğunluğu çok az olduğu için genelde şeker hastalığı olanlar ya da çok tatlı sevmeyenler tercih edebiliyor. Safavi hurması, kilo fiyatı 35-40 lira civarında, yine şeker yoğunluğu az, kıvamı biraz daha sakız gibi oluyor. Şeker yoğunluğu az olduğu için şeker hastaları da rahatlıkla tüketebiliyor bunu. Baklava hurması, demir oranı en fazla olan hurmadır. Özellikle kansızlık problemi çekenlerin tercih ettikleri bir hurma çeşidi. Medine'nin farklı hurma çeşitleri var, yine şeker yoğunlukları çok az, ara öğünlerde yenilebilir, iftarlık, sahurluk olur Ramazan ayı içerisinde ama yine ara öğünlerde aperatif olarak atıştırmalık olabilir" ifadelerini kullandı.



"PARLAK OLAN HURMALARA DİKKAT"

Hurmanın iyisinin dışarıdan bakıldığı zaman belli olmadığını kaydeden Kula, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece aşırı parlak olmamasına dikkat etmek lazım çünkü o tarz ürünler şekerli suyla, glikozla yıkanmış oluyor. Çok fazla kabuğu soyulmamış hurmalara dikkat edilmesi gerekiyor, onun haricinde mümkün olduğu kadar üzerinde toz, toprak, çok pis olmayacak şekilde ürünler tercih edilirse çünkü onlar yıkanmamış, herhangi bir işlem görmemiş anlamına geliyor. Hurmanın bayatlığı konusu dışarıdan bakıldığında anlaşılmaz, sadece hurma çok sıcağa maruz kalırsa güve yapabilir, ona da zaten açtığımız zaman belli oluyor. Maksimum artı 4 derece, minimum da yine 2 dereceye kadar muhafaza edilebilir dolabın sebzelik bölümünde. Bu şekilde 1-2 yıl tüketilebilir, hurmanın raf ömrü var yani. Bizim tavsiye ettiğimizden ziyade burada müşterinin ne istediği önemli, gelen müşterilere biz damak zevkine göre yardımcı oluyoruz. Kimisi sert, sakız gibi hurma seviyor Mebrum hurmasını tavsiye ediyoruz. 'Şekerim var, bana dokunuyor' diyenler genelde Sugi hurmasını tercih ediyorlar. 'Kansızlık problemim var' diyene Baklava hurmasını tavsiye ediyoruz. Ama malum hurma diyette de son zamanlarda çok fazla kullanılıyor, lif oranı fazla olan Medine Mecdul hurması genellikle en çok tercih edilen hurmalar arasında ve özellikle yaş hurma."



"KUDÜS HURMASINA DİKKAT ETSİNLER"

Hurmalarda 'Corro virüsünün olduğu iddiaları ile ilgili ise Kula, "Ramazan yoğunluğundan çok fazla medyayı takip edemiyoruz, gelen müşterilerden duyduğumuz kadarıyla zaten biz hurma alan müşterilerimize mümkün olduğu kadar yıkamalarını tavsiye ediyoruz. Yiyeceği kadar hurmayı yıkasın onu tüketsin geri kalanına su değdirmesin. Hastalık konusunda da ben duymadım, malum Ramazan olunca her zaman böyle bir sıkıntı oluyor, ortaya atıyorlar artık ne kadar doğru bilmiyorum. Doğruluğu varsa bir araştırılıp, dikkat edilmesi lazım çünkü bizler de o söylentiye çok hakim değiliz. Bunun için hijyene dikkat edilmesi lazım, mümkün olduğu kadar yıkamak lazım, muhafazasına dikkat etmek lazım. Özellikle Ramazan ayında marketlerde, kuruyemişçilerde vesaire Kudüs hurması çok yaygın bir şekilde satılıyor. Kudüs hurması, albenisi, görünüşü güzel bir hurma ama hibrit tohumu diye tabir ettiğimiz geniyle oynanmış ağaçlardan, tohumlardan elde edilen bir hurma. Çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum onun için yediğiniz hurmaya çok dikkat etmek lazım. Mesela köpük tabaklar içerisinde satılan özellikle Afrika ülkelerinden gelen, şekerli suyla, glikozla yıkanmış hurma çeşitleri var onları almamaya, tüketmemeye özen göstersinler. Kudüs Hurması'nı aldıkları yeri iyi seçsinler, her yerden hurma alınıp tüketilmiyor çünkü çoğu müşterimiz sadece ramazan ayında tükettiği için az olsun, daha sağlıklı olsun diyorum ben bu konuda" değerlendirmelerinde bulundu.

(Goncagül Özcan - Burak Altun /İHA)