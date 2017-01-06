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Küçükbaş hayvanda üye sayısı 8 bin 872'ye ulaştı
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Küçükbaş hayvanda üye sayısı 8 bin 872'ye ulaştı

Manisa Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüdaverdi Sağlam, 2007 yılında kurulan birlikte üye sayısının 8 bin 872'ye ulaştığını söyledi.

Manisa Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüdaverdi Sağlam, 2007 yılında kurulan birlikte üye sayısının 8 bin 872'ye ulaştığını söyledi.

Birlik kurucu Başkanı Yüksel Duman'ın trafik kazası sonrası hayatını kaybetmesinin ardından Birlik Başkanı olan Hüdaverdi Sağlam, kurulduğu yıldan bu yana Birlikte Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığını vurguladı. Başkan Sağlam, kurucu Başkan Yüksel Duman'ın bıraktığı bayrağı, en iyi şekilde taşıyacaklarını belirterek, "Şuan yönetim kurulumuzda Baddal Akgül, Ramazan Gürsoy, İhsan İlhan, Veli Çam, Rahmi Yaşar ve İbrahim Ersoy yer alıyor. Yönetim kurulu üyelerimiz ile Manisa'da Damızlık Koyun Keçi Birliği bayrağını, en üst noktalara taşımak için var gücümüzle taşıyacağız" dedi.

Birlikte Manisa'nın 17 ilçesinden üyenin yer aldığını vurgulayan Sağlam, "Şuan Manisa Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliğine kayıtlı üye sayımız 8 bin 872'dir. Ayrıca Birlik üyelerimiz devletimizin verdiği desteklerden yararlanmaktadır" dedi. Birliğe en fazla üye sayısının Kula ilçesinden yer aldığını belirten Sağlam, 2.sırada Salihli'nin, 3.sırada ise Alaşehir ilçesinin yer aldığını söyledi. Manisa genelindeki koyun ve keçi sayıları hakkında da bilgiler aktaran Birlik Başkanı Sağlam "İlimizde koyun sayısı, keçi sayımızdan çok fazladır. Manisa genelinde 1 milyon 29 bin 610 koyun bulunurken, 296 bin 154 adet keçi yer almaktadır" dedi.
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