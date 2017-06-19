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Küçük Yağmur'un hayali gerçek oldu
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Küçük Yağmur'un hayali gerçek oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan küçük Yağmur, hayali olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü görmek için babasıyla birlikte İstanbul'a geldi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan küçük Yağmur, hayali olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü görmek için babasıyla birlikte İstanbul'a geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın Küçük Yağmur'un annesini de İstanbul'a gelmesi için ikna etmeye çalıştığı anlar keyifli dakikalar yaşanmasına sebep oldu.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Aydın Güder, kızının hayali olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne götüremeyince köprünün maketini yapmıştı. Olayın İhlas Haber Ajansı tarafından yayınlanmasıyla birlikte adeta bütün Türkiye seferber oldu. Küçük Yağmur ve babası bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın davetlisi olarak İstanbul'a getirildi. Uçaktan inen Yağmur ve babası Aydın Güder ilk olarak Florya Sosyal Tesislerinde Kadir Topbaş ile buluştu. Bir süre tesisleri gezen Topbaş ve Güder ailesi daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Yağmur'u gördüklerinde duygulandıklarını belirten Başkan Kadir Topbaş "8 yaşında Yağmur Güder çok merak ediyormuş İstanbul'u. Biz gördük çok duygulandık şu anda babasıyla birlikte gelmişler. Babası anten tamircisi. Kendisine bir İstanbul Boğazı maketi yapmış. Bizde gelsinler İstanbul'u görsünler dedik. Ama ailece gelsinler istedik annesiyle kardeşleriyle ama onlar gelmemiş. Sanırım kalabalık oluruz diye düşündüler ama İstanbul 17 milyon ne kalabalık olacaksınız. Biz hemen arayalım hanımefendiyi biletlerini de alalım hemen onları da İstanbul'a getirtelim. Bayramı burada geçirin de hiç olmazsa İstanbul'u doya doya yaşayın. Bizim misafirimiz olarak İstanbul'u doya doya yaşayacaklar" dedi.
Maketi gördüğünde çok mutlu olduğunu belirten küçük Yağmur "İstanbul'a geleceğimi tahmin etmiyordum ama çok mutluyum" dedi. Daha önce İstanbul'da çalıştığını belirten baba Aydın Güder ise "Ben 2014 yılında geldim 8 ay çalıştım memleket hasretine dayanamayıp döndüm. Ailemin de gelmesi için ikna etmeye çalışacağım" diye konuştu.
Bunun ardından Başkan Topbaş küçük Yağmur'un annesi Hayat Güder'i de İstanbul'a getirebilmek için harekete geçti. Anne Hayat Güder ile telefonda konuşan Başkan Topbaş uzun süre ikna etmek için çalıştı. Fakat anne Güder İstanbul'a gelmemekte ısrar edince bu kez devreye Aydın Güder'in kardeşi Sinan Güder devreye girdi. Sinan Güder ile de uzun süre telefon konuşması yapan Başkan Topbaş'ın çabaları sonuç verdi. Anne Hayat Güder diğer çocuklarını da yanına alarak İstanbul'a gelmeyi kabul etti.
Başkan Topbaş'ın Sinan Güder'i ikna etmeye çalıştığı anlar keyifli dakikalar yaşanmasına sebep oldu. Kameralara yansıyan Başkan Topbaş'ın telefon konuşması ise şöyle: "Neden gelmiyor. Burada çevreyi görür, camileri gezer, iftarlar yapar, bayramın birinci günü burada kalırsınız. İkinci günü de gider oradaki akrabalarla bayramlaşırsınız. Sen yengeni al, çocukları al, ben söyleyeceğim sizi alacaklar yarın ki uçakla gelirsiniz olur mu? Sen de yengeni al gel ben bileti gönderiyorum. Buradan çok memnun kalacak. Ziyaretler yapacak. Sultanahmet'e gelecek. Orada teravi yapacak. Bunu yaşamak için dünyanın birçok yerinden insanlar İstanbul'a geliyor. Böyle bir fırsat doğmuş. Başka zamanda gelebilirdi ama Ramazan çok daha güzel. Senin ismini de şimdi yazıyorum. Hemen biletleri gönderiyoruz. Yarın ilk uçakla alıyoruz sizi."
(Volkan Kayalar /İHA)

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