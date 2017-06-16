Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Küçük Mehmet sadece ağlayabiliyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Küçük Mehmet sadece ağlayabiliyor

Konya'da 1 yaşında geçirdiği ameliyat sonrası organlarını kullanamaz hale gelen ve sadece ağlayabilen 5 yaşındaki çocuk yatağa bağlı olarak yaşam mücadelesini sürdürüyor. Çeşitli tedavi giderleri devlet tarafından karşılanan çocuğun ailesi çaresizlik içerisinde ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor.

Konya'da 1 yaşında geçirdiği ameliyat sonrası organlarını kullanamaz hale gelen ve sadece ağlayabilen 5 yaşındaki çocuk yatağa bağlı olarak yaşam mücadelesini sürdürüyor. Çeşitli tedavi giderleri devlet tarafından karşılanan çocuğun ailesi çaresizlik içerisinde ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor.
Konya'nın merkez Meram ilçesinde yaşayan 5 yaşındaki Mehmet Gürbüz, 4 yıl önce gözlerindeki şaşılığın giderilmesi için ameliyat oldu. Ancak asıl sorunlar ameliyat sonrası başladı. Küçük Mehmet fazla narkoza bağlı olarak organlarını kullanamaz hale geldi. Yatağa bağlı vaziyette yaşamaya başlayan Mehmet Gürbüz'ün çeşitli tedavi giderleri devlet tarafından karşılanırken, ailesi çocuğun ihtiyaçlarını gidermek için çalışıyor. Oğlunun 2013 yılında şaşılık ameliyatı olması gerektiğini belirten baba Hüseyin Gürbüz, ameliyat sonrasında bazı durumlardan çocuğun komplikasyonlar geçirdiğini söyledi. Gürbüz, oğlunun sapasağlamken, yürüyüp, koşup, oynarken şimdi yüzde 90 tüm beyin fonksiyonları ölmüş vaziyette ve yüzde 97 de engelli raporu olduğunu ifade etti.

"ALLAH RAZI OLSUN DEVLETTEN ELİNDEN GELENİ YAPTI"
Yaklaşık 4 yıldır Türkiye'nin birçok ilinde götürmedikleri doktor ve hastane kalmadığını dile getiren Gürbüz, "Allah razı olsun devlet de elinden geleni yaptı her türlü. Çocuğa bakım ücreti bağladılar. Mama raporu çıkarttık, mamasına ücret ödemiyoruz şu anda. Ayda 120 tane maması var. Çünkü yutkunması yok, hiçbir fonksiyonu çalışmadığı için. Gözleri görmüyor, elden tutamıyor, tanıma yok, yürüme yok, oturma yok hiçbir fonksiyonu çalışmıyor sadece ağlıyor" dedi. Hüseyin Gürbüz, şu anda çocuğunu maddi imkansızlıklardan dolayı hiçbir yere götüremediğini ifade ederek, "Sağolsun Sağlık Bakanlığına bu konuyla ilgili başvurular yaptık. Onlar da ellerinden geleni yaptı ama bazı şeyler sınırlı kalıyor işte. Mesela bazı gıdaları var onlar parayla alınıyor. Epilepsi ilaçları, nöbet ilaçları var. Bunların birçoğu devlet tarafından veriliyor ama bazılarını da ücretli almak zorunda kalıyoruz. Çünkü dışarıdan geliyor. Sürekli ağlaması, sızlaması oluyor. Biz 4 yıldır aynı sofraya oturmadık beraberce. Hep ayrı ayrı yemek yedik" şeklinde konuştu.
(Barış Gök - İsmail Bulut /İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Silifke'ye şehit ateşi düştü
'Yürüyoruz adalet için çünkü...
Kanser tedavisinde yeni umut
Vissel Kobe, Podolski'yi duyurdu
Önce araçların arasına daldı, sonra...
Rusya: Bağdadi öldürülmüş olabilir
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Tunceli'de karakola saldıran PKK'lılarla çatışma çıktı!
Tunceli'de karakola saldıran PKK'lılarla çatışma çıktı!
Hakkari'de suikast hazırlığındaki PKK'lı öldürüldü
Hakkari'de suikast hazırlığındaki PKK'lı öldürüldü
ABD Başkonsolosluğunda şüpheli şahıs hareketliliği
ABD Başkonsolosluğunda şüpheli şahıs hareketliliği
Yürüyüşün ilk günü tamamlandı
Yürüyüşün ilk günü tamamlandı
Ankara'dan İstanbul'a Kemal Kılıçdaroğlu yürüyüşü!
Ankara'dan İstanbul'a Kemal Kılıçdaroğlu yürüyüşü!
MHP lideri Bahçeli'den 'Adalet Yürüyüşü' açıklaması
MHP lideri Bahçeli'den 'Adalet Yürüyüşü' açıklaması
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Silifke'ye şehit ateşi düştü
Silifke'ye şehit ateşi düştü
'Yürüyoruz adalet için çünkü...
'Yürüyoruz adalet için çünkü...
Kanser tedavisinde yeni umut
Kanser tedavisinde yeni umut
Vissel Kobe, Podolski'yi duyurdu
Vissel Kobe, Podolski'yi duyurdu
Önce araçların arasına daldı, sonra...
Önce araçların arasına daldı, sonra...
Rusya: Bağdadi öldürülmüş olabilir
Rusya: Bağdadi öldürülmüş olabilir
Küçük Mehmet sadece ağlayabiliyor
Küçük Mehmet sadece ağlayabiliyor
Denizli'de zehir tacirlerine büyük darbe
Denizli'de zehir tacirlerine büyük darbe
Levent Nazifoğlu'nun yerine gelen isim belli oldu
Levent Nazifoğlu'nun yerine gelen isim belli oldu
Avrasya Tüneli'nin açılması trafiği rahatlattı
Avrasya Tüneli'nin açılması trafiği rahatlattı
Kamyonun altından burnu bile kanamadan çıktı
Kamyonun altından burnu bile kanamadan çıktı
Futbolda transfer dönemi yarın başlayacak
Futbolda transfer dönemi yarın başlayacak

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English