Küçük kardeşler aynı ölümcül kaderi paylaşıyor

Şanlıurfa'da yaklaşık 8 ay önce 4 yaşındaki çocukları Müslüm'ün milyonda bir görülen metakromatik lökodistrofi hastası olduğunu öğrenen Ağaç ailesi, yeni doğan çocuklarında da aynı hastalığın olduğunu öğrenince ikinci bir şok yaşadı.

Şanlıurfa'da yaşayan Zeliha ve Mehmet Ağaç çifti, çocukları Müslüm Ağaç 3 yaşındayken gelişimi her geçen gün geriye gidince hastalık şüphesiyle doktora gitti. Uzun süren tahlillerin ardından Müslüm Ağaç'ın doğuştan milyonda bir görülen metakromatik lökodistrofi hastalığını taşıdığını öğrenildi. Çocuklarının Türkiye'de tedavisi olmayan bu hastalığı taşıdığını öğrenen Ağaç ailesi yurt dışında tedavi imkanı bulunduğunu iddia ederek yetkililerden yardım istedi. Yaklaşık 8 ay boyunca bir çok yolu deneyen aile, imkanları olmadığı için Müslüm'ü tedavi amaçlı yurt dışına götüremedi. Ayrıca Müslüm'ü kurtarmak için Türkiye'de bir imza kampanyası başlatıldı. Hayırsever vatandaşların sosyal medya ve dijital ortamda başlattığı imza kampanyası kısa sürede yarım milyonu geçti. Şu anda 4 yaşına giren Müslüm Ağaç, tedavi olamadığı için yemek yeme, konuşma ve yürüme gibi bir çok yetisini de kaybetti.



ANNE 5 AYLIK HAMİLE

Müslüm'e milyonda bir görülen metakromatik lökodistrofi hastalığı teşhisi konulduğunda anne Zeliha Ağaç, ikinci çocuğuna 5 aylık hamileydi. Doktorlar, hastalığın aileden geldiğini ifade ederek, anne karnındaki diğer çocuğun da aynı hastalığı taşıma riskinin olduğunu belirtti. Müslüm'ü ölümcül hastalığın pençesinden kurtarmak için çeşitli yollara başvuran Ağaç ailesinin hayatı, ikinci çocuklarının da aynı hastalığı taşıma olasılığı karşısında tam bir kabusa döndü. Bir yandan Müslüm'ü kurtarmaya çalışan aile, diğer yandan ise ikinci çocuklarının hastalığı taşıyıp taşımadığını öğrenmeye çalıştı.



ACILARI İKİYE KATLANDI

Ağaç ailesinin ikinci çocuğu da yaklaşık 3 ay önce dünyaya geldi. Erkek olan çocuğa Uğur ismini veren aile, vakit kaybetmeden çocuklarını Gazi Üniversitesine götürdü. Burada tahlilleri yapılan Uğur'un da abisiyle aynı hastalığı taşıdığı öğrenildi. İki gün önce baba Mehmet Ağaç'ı arayan doktorlar, aileye kötü haberi verdi. Tedavide geç kalındığı için Müslüm'ün kurtulma olasılığının az olduğunu söyleyen doktorlar, Uğur'un kurtulması için hemen tedavi edilmesi gerektiğini dile getirdi. Müslüm için yapılacak bir şey kalmadığı haberini alan aile, Uğur'u yaşatmak için yetkililerden yardım istedi.



"NE OLUR ÇOCUKLARIMI "

Her iki çocuğunun da kurtulacağına inanan anne Zeliha Ağaç, "Benim oğlum metakromatik lökodistrofi hastası. 8 ayda her şeyini kaybetti ve bu duruma geldi. Şu anda küçüğümüzün haberi de geldi. O da aynı hastalığı taşıyor. Bize bir tedavi yapsınlar. Çocuğum iyi olsun. İkisi de aynı durumu yaşarken ben nasıl dayanabileceğim. Çocuğum gözümün önünde erimesin. Daha Müslüm'ün acısını yaşarken şimdi küçüğün de acısını yaşıyoruz. Müslüm hemen hemen her şeyini kaybetti. Bir de bunların öleceğini bile bile gel de sen yaşa. Dayanamıyoruz artık. Uğurun haberi de iki gün önce geldi, aynı hastalık. Geçen sene yürüyen çocuk şu anda oturamıyor. Tedavisi var ama hiç kimsenin kapımızı çaldığı ve yardım ettiği yok. Ne olur, ben büyüklerime sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanına, Sağlık Bakanına, ne olur kapımızı çalsınlar artık. Bu çocuklara bir el atalım da yaşatalım desinler" dedi.



BABANIN EN ACI SÖZÜ: "MÜSLÜM ÖLECEK, UĞUR'U KURTARIN"

Baba Mehmet Ağaç ise "Biz hocalara çocuğumuzun yurt dışında tedavisi var, en azından bizi oraya göndersinler dedik. O zaman Müslüm daha ayaktaydı, tam düşmemişti, yürümesi vardı. İtalya'da o zaman tedavisi vardı ama şu anda çocuğumuz geç kaldığı için doktorların söylediğine göre artık tedavisi mümkün değil. İtalya'daki doktora ulaştık. O da geç kalındığını söyledi. Bizi kaderimizle baş baş başa bırakmasınlar. Biz ölümü bekliyoruz, doktorlar kesin ölecek diyor. Bu hastalık çaresi olmayan bir hastalık, ilacı yok, Türkiye'de tedavi edecek doktor da yok. El atsınlar, hangi ülkede varsa bize bir kapı açsınlar, bize yardımcı olsunlar. Özellikle Cumhurbaşkanımız inşallah sesimizi duyacaktır. Bir an önce Müslüm'e ve benim diğer çocuğum Uğur'da aynı hastalığı taşıyor. İki gündür haberi geldi. Doktorlar bize açıkça Müslüm bitmiş, onu unutun diyorlar. Biz baba ve anne olarak dayanamıyoruz. En azından Uğur'un tedavisinin bir an önce hangi ülkede varsa yapılması gerekiyor. En azından o sağlığına kavuşsun" şeklinde konuştu.

Uğur'un henüz hastalığın başlangıcında olduğu için ilik nakli yapılarak kurtarılabileceğini dile getiren Ağaç ailesi yetkililerden yardım istedi.

