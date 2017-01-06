06.01.2017 20:20 Küçük Esra'nın mektubuyla okulunun ihtiyaçları karşılandı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde bir öğrencinin ve okulunun ihtiyaçlarını yazdığı mektup karşılık buldu. Okulun ve öğrencinin tüm ihtiyaçları karşılandı. Mardin'in Dargeçit ilçesinde bir öğrencinin ve okulunun ihtiyaçlarını yazdığı mektup karşılık buldu. Okulun ve öğrencinin tüm ihtiyaçları karşılandı.



Mardin'in Dargeçit ilçesinde Altınoluk Ortaokulu öğrencisi Esra Çiçek, 'Gönül Elçileri' programı kapsamında düzenlenen 'Valime Mektup Var" projesi ile okulunun ve kendisinin ihtiyaçlarını yazdı. Çiçek'in "Okuluna talep ettiği jeneratör, akıllı tahta ve kendisi için de kışlık ayakkabı" talebini öğrenen Vali Yaman'ın eşi Gülseren Yaman, talep edilen malzemeleri okula ulaştırdı.



Yazdığı mektupla okulunun ısınma ve aydınlatma ihtiyacını giderecek olan jeneratör, akıllı tahta ve kendisi için gönderilen tablet ve ayakkabıyı alan Çiçek, Vali Yaman ve eşine teşekkür etti.



Yeterince ısınamadıklarını ve sık sık giden elektriklerden dolayı hastalandıklarını kaydeden Esra Çiçek, kendi el yazısıyla yazdığı mektubunda şu ifadelere yer verdi:



"Merhaba Sayın Valim; Bizim okulumuzun durumu biraz kötü. Okulumuzda sık sık elektrikler gittiği için rahatsızlanıyoruz. Bize bir Jeneratör göndermenizi istiyoruz. Birde akıllı tahta istiyoruz. Okulumuzda kantin olmadığı için kantin yapılmasını istiyoruz. Köyümüzün durumu çok ama çok kötü, yollarımız çok pis gözüküyor, yolarımızın yapılmasını istiyoruz. Çünkü köyümüz çok kötü durumda. Bana tablet göndermenizi istiyorum. Bana bir bot göndermenizi istiyorum 35 numara olsun. Sizinle görüşmek üzere."

