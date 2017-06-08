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Küçük Ela için seferberlik
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Küçük Ela için seferberlik

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşam mücadelesi veren 5 yaşındaki lösemi hastası Ela Giden Taşçı için düzenlenen donör kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 7 Haziran'da başlayan kampanya 9 Haziran Cuma günü sona erecek.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşam mücadelesi veren 5 yaşındaki lösemi hastası Ela Giden Taşçı için düzenlenen donör kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 7 Haziran'da başlayan kampanya 9 Haziran Cuma günü sona erecek.
Yakalandığı lösemi hastalığı sebebiyle yaşam savaşı veren 5 yaşındaki Ela Giden Taşçı için İnegöl ilçesinde kampanya başlatıldı. Henüz 5 yaşında olmasına rağmen hayatının en büyük sınavını veren İnegöllü Ela Giden Taşçı için ailesi, İnegöllü vatandaşların Ela'ya sahip çıkmasını istiyor. İnegöl halkına teşekkür eden Ela'nın dayısı Müjdat Yılmaz, "Kampanya yeni başlamasına rağmen ilgi oldukça yoğun. İnegöl halkı baya duyarlı. Zaten yaptığımız çalışmada bu konuyla ilgili olumlu tepkiler aldık. Bu olay sadece Ela olayı değil, bir sürü Ela'lar var. Bir sürü insanımız bekliyor. Herkesi gönüllü donör olmaya çağırıyoruz. Ayrıca kan ihtiyacı da var. İnsanlarımızdan kan bağışında bulunmalarını da talep ediyoruz. Bu kampanyayla bir sürü insana ilik bulunduğunu duyduk. Bizim duyduğumuz 3 tane çocuğumuz kurtulmuş. Bu bizi çok mutlu etti" dedi.

"ÇALIŞMAMIZ SADECE ELA İÇİN DEĞİL"
Ela'nın durumunun şu an gayet iyi olduğunu belirten Yılmaz, "Tedavisi devam ediyor. Uygun bir donör bulunduğu takdirde bir takım tahliller yapılacak. 1-2 haftalık süreçte ilik nakli yapılacak" diye konuştu.
Kampanyayla ilgili bilgi veren Kızılay Güney Marmara Bölgesi Kan Merkezi Kök Hücre Bağışçısı Kazanım Uzmanı Doktor Ramazan Çiçek ise, "Kızılay Kan Merkezi olarak buradayız. Ulusal kök hücre bankamız için Kızılay olarak kan bağışı ve kök hücre numuneleri topluyoruz. Şu anda birçok lösemi ve kan hastası olan kök hücre ihtiyacı duyan hastamız var. Bizim bu çalışmamız sadece Ela için değil, Ela gibi bütün hastalar için yapılan bir çalışma. Bu havuzda biriken örnekler bütün hastalar için çalışılıyor. Şu an Ramazan ayı olması sebebiyle kan sayılarında azalma var. Biz istiyoruz ki, gönüllülerimiz kan bağışıyla beraber kök hücre numunesi versinler. Kan bağışı yaparken, kök hücre bağışıyla ilgili de bir form veriyoruz. Eğer formu doldurmuşlarsa, kan bağışı torbasından bir tüp kök hücre numunesi alınmış oluyor. Kan bağışı yapamıyorlarsa, ayrıca kök hücre için numune verebilirler. Bu numune Sağlık Bakanlığının kurduğu veri havuzuna gidiyor. Bütün hastalar için çalışılıyor. Uyarsa Ela için kullanılacak. Diğer hastalarımız için de uyarsa onlar için kullanılacak. Tüm İnegöl halkına verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.
(Salih Bakıcı /İHA)

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