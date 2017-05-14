Küçük çocuk otomobilin altında kaldı

Hindistan'da bir anda yola çıkan bisikletli çocuk, kadın sürücünün kullandığı otomobilin altında kaldı.
Hindistan'da bir anda yola çıkan bisikletli çocuk, kadın sürücünün kullandığı otomobilin altında kaldı. Lastiğin üzerinden geçtiği küçük çocuk, inanılmaz bir şekilde ayağa kalktı. Hemen aşağı inen kadın sürücüyse, çocuğu hızla hastaneye götürdü.
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