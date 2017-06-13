Küçük çocuğun kafası asansöre sıkıştı

İstanbul Kağıthane'de dubleks daire içindeki asansöre kafası sıkışan çocuk ağır yaralandı.

İstanbul Kağıthane'de dubleks daire içindeki asansöre kafası sıkışan çocuk ağır yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan Mahallesi Levent Sokak'ta bir binanın 6. Katında meydana geldi. İddiaya göre, 10 yaşındaki Abdullah U. dubleks daireden terasa çıkmak içine ev sahibi tarafından yapılan daire için asansöre binerek yukarı çıktı. Terasta bir süre oyun oynayan Abdullah U. tekrar asansöre binerek alt kata inmek istedi. Bu sırada daireden bir kişinin asansörü çağırması üzerine Abdullah U. dengesini kaybederek yere düştü. Kafası asansör ile duvar boşluğu arasına sıkışan çocuk ağır yaralandı. Haykırışları duyan aile fertleri Abdullah U. sıkıştığı yerden kurtararak evin içerisine aldı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı.



KALP MASAJI YAPILDI

Sağlık ekipleri eve gelerek küçük çocuğa ilk müdahaleyi yapması ardından kalp masajına başladı. 6. kattan hemen ambulansa bindirilen çocuğun durumunun ağır olduğu belirtildi. Abisi ve akrabalarının feryatları arasında ambulansa bindirilen çocuğa kalp mesajının sürekli olarak kalp masajının yapıldığı görüldü. Abdullah U. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(Ufuk Kıvık / İHA)