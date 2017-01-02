02.01.2017 15:53 Küçük boy balık satan işletmelere 3 bin 339 TL para cezası

Su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir işletilmesinin sağlanması için yasadışı olarak avlanan su ürünlerinin satışının engellenmesine yönelik Sahil Güvenlik ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir işletilmesinin sağlanması için yasadışı olarak avlanan su ürünlerinin satışının engellenmesine yönelik Sahil Güvenlik ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor.



Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ve Muğla Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü koordinesinde denize kıyısı olan ilçelerde Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı bağlısı SG Bot Komutanlığı personeli Aralık ayı içerisinde yapılan denetimlerde 40 restoran, balık satışı yapılan market vb. perakende su ürünleri satış yerinde denetim yaptı. Avlanması ve satışı yasak türlerin (Orfoz, Lagos) ve küçük boyda balıkların satışına yönelik olarak denetimlerde küçük boyda ve avlanması yasak balık türlerinin satışını yaptığı tespit edilen 3 su ürünleri satış yerine 3 bin 339 TL idari para cezası uyguladı ve küçük boydaki balıklara el konuldu.



Mavi Vatan denizlerimizde su ürünleri kaynaklarının korunması ve her türlü yasa dışı faaliyetin önlenmesine yönelik ilgili tüm kamu kurumları, işbirliği ve koordinasyon içerisinde gerekli tedbirleri almaya kararlılıkla devam edilecektir.

