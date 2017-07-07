Trabzonspor'un kadrosuna kattığı Slovak futbolcu Juraj Kucka, İstanbul'a geldi.
Trabzonspor'un kadrosuna kattığı Slovak futbolcu Juraj Kucka, İstanbul'a geldi. Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, bu kapsamda İtalya'nın Milan ekibinde forma giyen Slovak futbolcu Juraj Kucka ile anlaştı. Bordo-mavililer, Kucca ile görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirmişti. Defans oyuncusu, bugün gece geç saatlerde Atatürk Havaalanı'ndan İstanbul'a giriş yaptı. Yıldız futbolcuyu, karşılaşmaya çok sayıda bordo-mavili taraftarda geldi. Taraftarlar, Kucka'ya büyük sevgi gösterisinde bulundu.
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