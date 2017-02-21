Kuban Krasnodar İstanbul'da

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Krasnodar İstanbul'a geldi.
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Krasnodar İstanbul'a geldi. Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda yarın akşam saat 20.00'de Ülker Stadyumunda rövanş karşılaşmasını oynayacağı Krasnodar futbol takımı İstanbula geldi. Sabiha Gökçen Havalimanına inen Rus ekibi, havaalanında kendisini bekleyen otobüse binerek kamp yapacağı Ataşehir Marriot Hotel'e hareket etti. (Bozhan Memiş / İHA)
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