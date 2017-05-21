Antalya'da bu yıl ikincisi düzenlenen Hobi Fest 2017 büyük bir coşkuyla başladı. Nostaljik otomobil ve motosikletlerin de yer aldığı festivale katılan Ensemble Cubafonica grubunun söylediği Küba versiyonlu İzmir Marşı ise festivale damga vurdu.

Antalya'da bu yıl ikincisi düzenlenen Hobi Fest 2017 büyük bir coşkuyla başladı. Nostaljik otomobil ve motosikletlerin de yer aldığı festivale katılan Ensemble Cubafonica grubunun söylediği Küba versiyonlu İzmir Marşı ise festivale damga vurdu.

Konyaaltı Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Hobi Fest 2017, Konyaaltı Hizmet Binası önünde vatandaşların yoğun ilgisi eşliğinde başladı. Geçen yıla nazaran daha geniş kapsamlı kutlanan festivale 50 hobi kulubü katılım sağladı. Festivalde vatandaşlar için Enduro motosiklet yarışları, Off-Road etapları, Türk Hava Kurumu mikrolight gösterileri, nostaljik otomobil ve motosiklet sergisi, temel fotoğrafçılık eğitimleri, satranç sporu eğitim ve müsabakaları ve kumandalı otomobil yarışları gibi onlarca etkinlikler düzenlendi.



BAŞKAN BÖCEK OFF-ROAD YAPTI

Festivalde vatandaşların en çok ilgisini çeken nostaljik arabalar ve Off-Road yarışları oldu. Son derece renkli, bir okadar da heyecanlı dakikaların yaşandığı festivalde, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek de, profesyonel sürücülere taş çıkartırcasına Off-Road yaptı. Böcek, zorlu parkurları hiç zorlanmadan tamamlayıp, başlangıç noktasına geri döndü. Daha sonra tek tek etkinlik alanlarını gezen Böcek, katılan hoobi kulüplerine teşekkür ettiğini söyledi.



KÜBA VERSİYONLU İZMİR MARŞI

Festivaldeki etkinlikler devam ederken saat 18.30'da sahneye çıkan Kübalı Ensemble Cubafonica grubu, etkinlikleri izlemeye gelen vatandaşlara bir sürpriz yaptı. Saksafonla latin müziği çalan guruptan bir kişi, daha sonra yine saksofonla İzmir Marşı'nı çaldı. Vatandaşların oldukça beğendiği bu giriş sonrası ikinci bir sürprizi ise grubun solisti gerçekleştirdi. 'Türkçe bilmiyorum' diyerek eline mikrofonu alan solist, İzmir Marşı'nı hem Türkçe hem de İspanyolca seslendirerek okudu, vatandaşlar da eşlik etti. Kübalı gurubun perfomansını oldukça beğenen vatandaşlar, grubu uzun süre alkışladı. Grup daha sonra latin müzikleri eşliğinde dans gösterileriyle de Antalyalılara eğlenceli dakikalar yaşattı.



"HOBİ FEST ANTALYA'DA SES GETİRDİ"

Konyaaltı Belediyesi olarak Antalya'da ilkleri yapmaya çalıştıklarını söyleyen Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Geçen yıl birincisini yaptığımızda 36 hobi grubu katılmıştı, bu yıl 50 grup katılıyor. Her geçen yıl daha iyiye gidiyoruz. Eski tür araçlar var festivalimizde. Hobi Fest gerçekten Antalya'da ses getirdi. Geçen yıl 53 bin ziyaretçimiz olmuştu. Bu yıl daha çok olacağını düşünüyoruz. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında da Küba dans gurubunu ve Büyükelçi'sini ağırladık. İnşallah bu iki günlük festival, vatandaşlarımızın memnuniyetiyle sonuçlanır" diye konuştu.

(Suat Metin / İHA)