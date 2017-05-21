Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Küba versiyonlu İzmir Marşı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Küba versiyonlu İzmir Marşı

Antalya'da bu yıl ikincisi düzenlenen Hobi Fest 2017 büyük bir coşkuyla başladı. Nostaljik otomobil ve motosikletlerin de yer aldığı festivale katılan Ensemble Cubafonica grubunun söylediği Küba versiyonlu İzmir Marşı ise festivale damga vurdu.

Antalya'da bu yıl ikincisi düzenlenen Hobi Fest 2017 büyük bir coşkuyla başladı. Nostaljik otomobil ve motosikletlerin de yer aldığı festivale katılan Ensemble Cubafonica grubunun söylediği Küba versiyonlu İzmir Marşı ise festivale damga vurdu.
Konyaaltı Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Hobi Fest 2017, Konyaaltı Hizmet Binası önünde vatandaşların yoğun ilgisi eşliğinde başladı. Geçen yıla nazaran daha geniş kapsamlı kutlanan festivale 50 hobi kulubü katılım sağladı. Festivalde vatandaşlar için Enduro motosiklet yarışları, Off-Road etapları, Türk Hava Kurumu mikrolight gösterileri, nostaljik otomobil ve motosiklet sergisi, temel fotoğrafçılık eğitimleri, satranç sporu eğitim ve müsabakaları ve kumandalı otomobil yarışları gibi onlarca etkinlikler düzenlendi.

BAŞKAN BÖCEK OFF-ROAD YAPTI
Festivalde vatandaşların en çok ilgisini çeken nostaljik arabalar ve Off-Road yarışları oldu. Son derece renkli, bir okadar da heyecanlı dakikaların yaşandığı festivalde, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek de, profesyonel sürücülere taş çıkartırcasına Off-Road yaptı. Böcek, zorlu parkurları hiç zorlanmadan tamamlayıp, başlangıç noktasına geri döndü. Daha sonra tek tek etkinlik alanlarını gezen Böcek, katılan hoobi kulüplerine teşekkür ettiğini söyledi.

KÜBA VERSİYONLU İZMİR MARŞI
Festivaldeki etkinlikler devam ederken saat 18.30'da sahneye çıkan Kübalı Ensemble Cubafonica grubu, etkinlikleri izlemeye gelen vatandaşlara bir sürpriz yaptı. Saksafonla latin müziği çalan guruptan bir kişi, daha sonra yine saksofonla İzmir Marşı'nı çaldı. Vatandaşların oldukça beğendiği bu giriş sonrası ikinci bir sürprizi ise grubun solisti gerçekleştirdi. 'Türkçe bilmiyorum' diyerek eline mikrofonu alan solist, İzmir Marşı'nı hem Türkçe hem de İspanyolca seslendirerek okudu, vatandaşlar da eşlik etti. Kübalı gurubun perfomansını oldukça beğenen vatandaşlar, grubu uzun süre alkışladı. Grup daha sonra latin müzikleri eşliğinde dans gösterileriyle de Antalyalılara eğlenceli dakikalar yaşattı.

"HOBİ FEST ANTALYA'DA SES GETİRDİ"
Konyaaltı Belediyesi olarak Antalya'da ilkleri yapmaya çalıştıklarını söyleyen Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Geçen yıl birincisini yaptığımızda 36 hobi grubu katılmıştı, bu yıl 50 grup katılıyor. Her geçen yıl daha iyiye gidiyoruz. Eski tür araçlar var festivalimizde. Hobi Fest gerçekten Antalya'da ses getirdi. Geçen yıl 53 bin ziyaretçimiz olmuştu. Bu yıl daha çok olacağını düşünüyoruz. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında da Küba dans gurubunu ve Büyükelçi'sini ağırladık. İnşallah bu iki günlük festival, vatandaşlarımızın memnuniyetiyle sonuçlanır" diye konuştu.
(Suat Metin / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Yanak sıkmak 1 TL
Güney'de futbol can çekişiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım Ankara Arena'da
Kadın sporcuların azmi parasızlığı yendi
Beşiktaş İdari ve Mali Genel Kurul toplantısı başladı
AK Partilileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 32 yaralı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Rus General Vasiliy sanılıyordu... Bakın kim çıktı...
Rus General Vasiliy sanılıyordu... Bakın kim çıktı...
Peş peşe depremler! KKTC, Erzincan ve Marmaris'te deprem
Peş peşe depremler! KKTC, Erzincan ve Marmaris'te deprem
Suudiler 100 milyar dolarlık silah aldı!
Suudiler 100 milyar dolarlık silah aldı!
Abdullah Gül AK Parti Kongresi'ne katılmayacak
Abdullah Gül AK Parti Kongresi'ne katılmayacak
Melih Gökçek: Bir dönem daha adayım!
Melih Gökçek: Bir dönem daha adayım!
Kartal şampiyonluğa koşuyor! 4-1
Kartal şampiyonluğa koşuyor! 4-1
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Yanak sıkmak 1 TL
Yanak sıkmak 1 TL
Güney'de futbol can çekişiyor
Güney'de futbol can çekişiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım Ankara Arena'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım Ankara Arena'da
Kadın sporcuların azmi parasızlığı yendi
Kadın sporcuların azmi parasızlığı yendi
Beşiktaş İdari ve Mali Genel Kurul toplantısı başladı
Beşiktaş İdari ve Mali Genel Kurul toplantısı başladı
AK Partilileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 32 yaralı
AK Partilileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 32 yaralı
Potada tarihi gün
Potada tarihi gün
Üs bölgesine saldırı: 1 terörist öldürüldü
Üs bölgesine saldırı: 1 terörist öldürüldü
KPSS adaylarının 09.45 isyanı
KPSS adaylarının 09.45 isyanı
Kim olduğu ortaya çıktı
Kim olduğu ortaya çıktı
Binler Erdoğan'ı bekliyor
Binler Erdoğan'ı bekliyor
Filistinli mahkumların açlık grevine İrlanda'dan destek
Filistinli mahkumların açlık grevine İrlanda'dan destek

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English