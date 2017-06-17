Küba ABD'yi kınadı

Küba, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD ile Küba ilişkilerini iptal etme kararını kınadı.

Küba, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD ile Küba ilişkilerini iptal etme kararını kınadı.

Küba, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Küba ile normalleşme sürecini" iptal etme kararını kınadı. Küba yönetimi, alınan kararı tepkiyle karşılarken, yapılan açıklamaya göre "Devrimi zayıflatamayacağı" vurgulandı. Küba, kararın ABD ile ilişkilerin sekteye uğrayacağını bildirdi. Öte yandan yapılan açıklamaya göre, saygı çerçevesinde diyaloğa ve karşılıklı çıkar konularında işbirliği içerisinde olmanın önemine değinildi.

Eski Devlet Başkanı Barack Obama, görevde olduğu süre içerisinde Küba ile ilişkileri normalleştirme kararı almıştı. Ancak Trump, geçtiğimiz günlerde alınan bu kararı iptal ettiğini, Küba'ya çok taviz verildiğini ve o günlerin geride kaldığını söylemişti. Trump'ın Küba'ya karşı uyguladığı ekonomik ve seyahat kısıtlamalarını kapsayan karar, ilerleyen zamanda yürürlüğe girecek.

