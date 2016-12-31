31.12.2016 10:53 KTÜ Yaban Hayatı Müzesi'nde yok yok

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi bünyesinde bulunan Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en büyük yaban hayatı müzesi meraklıların ilgi odağı oluyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi bünyesinde bulunan Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en büyük yaban hayatı müzesi meraklıların ilgi odağı oluyor.



Yaklaşık 45 yıldır öğrencilere ve araştırma gruplarına hizmet veren müzede Türkiye'de yaşayan tüm hayvanların doldurulmuş örnekleri bulunuyor.



Müzeye öğrencilerin yanı sıra araştırma gruplarının ziyaret ettiğini kaydeden Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayati Ekolojisi ve Yönetim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şağdan Başkaya özellikle vaşak, ayı, kartal ve pars gibi hayvanlara ilginin çok olduğunu söyledi. Üniversitenin Orman Fakültesi bünyesinde yer alan müzede, bölgede yaşayan hayvan türlerinin yanı sıra Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayan hayvan türlerinin doldurulmuş aslını aratmayan hallerinin yer aldığını kaydeden Başkaya, "Müzemiz, öğrenciye eğitim amaçlı kurulmuş bir müze ancak bugün gelinen noktada özellikle anaokullarından gelen öğrencilerin yanı sıra vatandaşların da ilgisini çekiyor. Müzemizdeki hayvanlar bir kısmı trafik kazası sonucu bir kısmı avcılar tarafından vurulmuş bir kısmı da ölü olarak bulunarak bize getirilmiş ve dolgusu yapılan örneklerdir. Bu örnekleri zenginleştirmeye çalışıyoruz. Özellikle gençler, anaokulu, ilkokul öğrencileri müzeyi ziyaret ettiklerindeki onların ilgisi bizi çok mutlu ediyor. Müzemizde ayı, kurt, çakal, tilki, vaşak, kartal gibi örnekler var. Post örneği olarak ceylandan geyiğe kadar örnekler mevcut. Yine boynuz örnekleri yaban keçisi, dağ keçisi, geyik, karaca ceylan olmak üzere Türkiye'de bulunan örneklerden elimizde mevcuttur. Oklu kirpiden, alabalığa, ağaçkakandan bir çok türe kadar elimizde örnekler mevcuttur" dedi.



Müzede yer alan Kaya Kartalı'nın Türk kültüründe önemli bir yere sahip olduğuna da dikkat çeken Başkaya, "Müzemizde yer alan Kaya Kartalı'nın Türk kültüründe önemli bir yeri var. Bugün hala Orta Asya'da avlarda kullanılan bir kuştur. Kaya Kartalı 40 yıldır müzemizde yer alan nadide bir örnektir" ifadelerini kullandı.

