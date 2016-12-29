29.12.2016 13:17 KTO Başkan Yardımcısı Hasnalçacı, DEİK Genel Kuruluna Katıldı

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) 30. Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı. Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) 30. Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekciile iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantı, DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirildi. Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı, kurucu kurul üyesi olarak KTO'yu temsilen katıldığı DEİK genel kurulunda; Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ekonomi Bakanı Zeybekci'nin ekonomi alanında çok önemli mesajlar verdiğini belirterek, son 2 yılda yapılanmasını yenileyen DEİK'in iş dünyasının yurtdışında temsil edilmesinde ve dış ticaret ilişkilerinin gelişmesinde önemli rol oynadığını ifade etti.



DEİK, 2016 yılı 30. Olağan Genel Kurulunda, 127'si ülke bazlı toplam 134 İş Konseyi ve binin üzerinde üye firma temsilcileri ile bir araya gelindiğini kaydeden Hasnalçacı, DEİK'in dış ekonomik ilişkilerde öncü bir kuruluş olarak yer aldığını vurguladı.

