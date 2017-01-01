01.01.2017 13:54 KSO'dan Bilim Merkezi ve Kağıt Müzesi'ne yakın ilgi

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Bilim Merkezi ve Seka Kağıt Müzesi'ni ziyaret etti. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Bilim Merkezi ve Seka Kağıt Müzesi'ni ziyaret etti.



Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve KSO Genel Sekreter Yardımcısı Elif Bilgisu, SEKA M. Ali Kağıtçı Müzesi ve Kocaeli Bilim Merkezi'ni rehberler eşliğinde gezdi. Öncelikle Kağıt Müzesi hakkında bilgi alan Zeytinoğlu, çok etkilendiğini belirtti. Kağıt Müzesi ziyaretinin ardından Bilim Merkezi'ne geçen Zeytinoğlu ve Bilgisu, rehberlerden bilgi aldı, düzeneklerin bir kısmını test etti. Sanayi 4,0 Mucit Atölyesini de gezen Zeytinoğlu, ziyaretten memnun ayrılırken müze ve bilim merkezini daha fazla kişiye duyurmak ve tanıtmak adına girişimlerde bulunacağını söyledi.



KSO Başkanı Zeytinoğlu, meslek komitesi üyeleri ve aileleriyle yapacakları çalıştayı Bilim Merkezi'nde yapmayı önereceğini, ayrıca bilim sahnesinde özel bir orkestra ile konser planlanması hususunda destek verebileceklerini kaydetti.

