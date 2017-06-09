Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Arap ülkeleri arasındaki anlaşmazlığa ilişkin, 'Krizin dostça çözülmesi için Pakistan elinden geleni yapacak' dedi.

Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Arap ülkeleri arasındaki anlaşmazlığa ilişkin, "Krizin dostça çözülmesi için Pakistan elinden geleni yapacak" dedi.

Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in, körfez krizinin çözümüne yardımcı olmak için Katar ve Kuveyt'e gitmesinin beklendiği bildirildi. Nawaz Şerif, Kazakistan ziyaretinde gazetecilere yaptığı konuşmada Pakistan'ın Suudi Arabistan, İran ve Katar'la iyi ilişkilerinin bulunduğunu, Arap ülkeleri arasında bulunan anlaşmazlıkları çözmek için elinden geleni yapacağını söyledi.

Başbakan Şerif, İslam dünyasının Körfezdeki siyasi krizi sona erdirmek için gerekli çabayı göstermesi gerektiğini söyledi.

