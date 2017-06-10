'Krizin derinleşmemesi için ciddi mesai harcıyoruz'

Başbakan Binali Yıldırım, Katar krizi ile ilgili tarafları sükunete davet ederek, 'Krizin derinleşmemesi için Türkiye olarak çok ciddi bir mesai harcıyoruz' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Katar krizi ile ilgili tarafları sükunete davet ederek, "Krizin derinleşmemesi için Türkiye olarak çok ciddi bir mesai harcıyoruz" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Dolmabahçe'de bulunan Başbakanlık Çalışma Ofisinde iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. İftara, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ve iş dünyasının sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

İftar sonrası konuşma yapan Başbakan Yıldırım, Azerbaycan Enerji Bakanı'na Allah'tan rahmet ve komşu ülkeye başsağlığı dilediğini ifade ederek, "Şırnak'taki üs bölgesinde şehit olan 2 askere Allah'tan rahmet aile ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı askerlerimize acil şifa diliyorum" dedi.

Genç öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit olmasını da hatırlatan Yıldırım, "Genç kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hiçbir kutsalı olmayan alçak terör örgütü okullarda karne sevinci olduğu bu mübarek günde alçak saldırılarını sürdürüyor" diye konuştu.



"TERÖRLE MÜCADELE İKİRCİLİKLİ TUTUM TERK EDİLMELİ"

Terörle mücadele konusuna değinen Yıldırım, "Terörle mücadelede ikircilikli bir tutumu artık dünyanın terk etmesi lazım. Senin terör örgütün kötü, benim terör örgütüm iyi gibi mülahazalarla terörle mücadelede başarılı olunamaz. Özellikle son yıllarda İslam karşıtlığı gelişmiş ülkelerde moda oldu. Adeta terörü İslam'la anmak suretiyle terörün kaynağının Müslüman ülkelerden ve Müslümanlardan olduğu şeklinde bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bunun terörle mücadelede hiçbir faydası olmadığı gibi gelecek yıllarda medeniyetler arası kültürler arası uzlaşmaya ve birleşmeye de çok ciddi zararları olacaktır" şeklinde konuştu.



"KRİZİN DERİNLEŞMEMESİ İÇİN CİDDİ MESAİ HARCIYORUZ"

Körfez ülkeleri krizi ile ilgili de konuşan Yıldırım, "Kaderimizde kardeşlik bağımıza uygun olarak devam etmeliyiz. Bölgemizde gerilimin yükselmesi için fırsat kollayanların umutlarını boşa çıkarmalıyız. Krizin derinleşmemesi için Türkiye olarak çok ciddi bir mesai harcıyoruz. Diplomatik alanda muhataplarımız ile görüşmeler yapıyoruz tarafları sükunete davet ediyoruz. Mübarek ayda yine Müslüman ülkelerin kendi aralarında böyle bir çatışmaya girmemeleri için azami gayreti gösteriyoruz. Burada oluşabilecek yeni bir sorun alanı sadece bölge ile sınırlı kalmaz. Bölge bakımından bu sorunun küresel bir soruna dönüşme riski çok fazladır bu bakımdan bütün tarafların sorumlu davranması lazım. Krizin tırmanması yönünde değil, tansiyonun düşürülmesi yönünde katkı sağlanması gerekir" dedi.

