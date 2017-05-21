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Kritik maçta kazanan yok

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Trabzonspor ile şampiyonluk yarışını sürdüren Başakşehir karşılaştı. Karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Trabzonspor ile şampiyonluk yarışını sürdüren Başakşehir karşılaştı. Karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR
11. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza yayına yaklaşan Castillo'nuin şutunda top Volkan'ın solundan az farkla auta çıktı.
12. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.
30. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Castillo'nun pasında Yusuf Yazıcı'nın gelişine vuruşunda kaleci Volkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
31. dakikada ceza sahası yayı üzerinde Bero'nun yerden vuruşunda top kaleci Volkan'da kaldı.
38. dakikada Emre'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Attamah'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onur'da kaldı.
49. dakikada Castillo N'Doye paslaşmasında meşin yuvarlağı önüne alan N'Doye'nin vuruşunda Attamah'a çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.
53. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası yayı üzerinde vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'ın sağından direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
55. dakikada Visca'nın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
69. dakikada Edin Visca'nın sağ çaprazdan vuruşunda direğe çarpan meşin yuvarlak Mustafa Pektemek'in dizlerine çarparak üstten auta çıktı.
80. dakikada Mossoro'nun derinlemesine pasında topla buluşan Edin Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onur'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

KÜNYE
Stat: Medicalpark Arena
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşcıoğlu xx
Trabzonspor: Onur xx, Pereira xx, Uğur Demirok xx, Medjani xx, Mas xx, Onanzi xx (Zeki Yavru dk. 90 ?), Bero x (Hugo Rodallega dk. 73 x) Yusuf Yazacı xx, Olcay Şahan x, Castillo x (Yusuf Erdoğan dk. 89 ?), N'Doye x
Yedekler: Esteban, Abdulkadir Ömür, Mustafa Akbaş, Aytaç Kara
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Medipol Başakşehir: Volkan xx, Caiçara x (Mahmut Tekdemir dk. 63 x), Bekir xx, Epureanu xx, Eren xx, Attamah xx, Emre Belözoğlu xx, Mossoro x (İrfan Can Kahveci dk. 83 ?), Visca x, Napoleoni x, Adebayor x (Mustafa Pektemek dk. 46 x)
Yedekler: Ufuk, Yalçın, Samuel, Alparslan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Sarı kartlar: Onazi, Olcay (Trabzonspor), Bekir, Mossoro (Medipol Başakşehir)
(Gökmen Şahin/İHA)

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