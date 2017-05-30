Kritik maçların hakemi Aydınus

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Atiker Konyaspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek olan Fırat Aydınus, bu sezon görev aldığı kritik maçlarla dikkat çekiyor.

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Atiker Konyaspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek olan Fırat Aydınus, bu sezon görev aldığı kritik maçlarla dikkat çekiyor.

Yeni Eskişehir Stadyumu'nda yarın akşam saat 21.30'da başlayacak olan Atiker Konyaspor - Medipol Başakşehir maçını Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus, bu sezon adeta derbilerin ve kritik maçların aranan hakemi haline geldi. Düdük çaldığı mücadelelerde iyi bir performans gösteren ve zorluk derecesi yüksek maçlarda Merkez Hakem Kurulu'nun aranan ismi olan 43 yaşındaki hakem, kupa finalinde yöneteceği karşılaşmayla bu sezonki 27. maçına çıkacak.



26 KARŞILAŞMADA DÜDÜK ÇALDI

Bu sezon şu ana kadar 23'ü Spor Toto Süper Lig, 3'ü de TFF 1. Lig olmak üzere 26 mücadelede görev alan Fırat Aydınus, bu maçlarda 111 sarı, 12 kırmızı kart çıkardı. Aydınus'un görev aldığı karşılaşmaların 12'sini ev sahibi, 6'sını ise deplasman ekipleri kazandı. 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı.



DERBİLERİN HAKEMİ

Fırat Aydınus, özellikle ligin ikinci yarısında oynanan derbilere ambargo koydu. Tecrübeli hakem, 28. haftada Galatasaray - Fenerbahçe ve 30. haftada Beşiktaş - Fenerbahçe derbilerinde düdük çalarken, son olarak 32. haftada oynanan ve şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçını yönetti. Fırat Aydınus, aynı zamanda TFF 1. Lig'de, Eskişehirspor - Yeni Malatyaspor, Boluspor - Balıkesirspor ve Göztepe - Sivasspor gibi zorluk derecesi yüksek maçlarda da görev aldı.



KONYA'NIN 3, BAŞAKŞEHİR'İN 1 MAÇINI YÖNETTİ

Aydınus, bu sezon Atiker Konyaspor'un 3, Medipol Başakşehir'in de 1 maçında görev aldı. 43 yaşındaki hakemin yönettiği karşılaşmalarda Konyaspor 2 galibiyet, 1 beraberlik alırken, Başakşehir ise Fırat Aydınus yönetiminde çıktığı tek maçta sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

(Uygar Aydın / İHA)