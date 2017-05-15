Kritik karşılaşmadan notlar: Güvenlik üst seviyede

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Bursaspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Bursaspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor.

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Siyah-beyazlılar, zorlu deplasmandan 3 puan hedeflerken, yeşil-beyazlılar ise, son haftalardaki kötü performansların ardından bu müsabakayı galibiyetle tamamlamak istiyor.



BEŞİKTAŞ TARAFTARI UZUN BİR ARADAN SONRA BURSA'DA

Beşiktaş taraftarı uzun bir aranın ardından Bursa'da tribünlerdeki yerini aldı. Karşılaşmayı izlemek için 50 otobüslük kafile halinde siyah-beyazlı taraftarlar yoğun güvenlik altında Bursa'ya geldi. 17.30 sıralarında stadyuma giriş yapan yaklaşık 2 bin 200 Beşiktaş taraftarı şampiyonluk yarışındaki kritik müsabakada takımlarına destek veriyor.



BURSASPOR TARAFTARI BİLETLERE İLGİ GÖSTERDİ

Öte yandan yeşil-beyazlı taraftarlarda karşılaşma öncesinde biletlere yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 30 bin taraftarın tribündeki yerini alması bekleniliyor. Ayrıca karşılaşma öncesinde son haftalardaki kötü sonuçlara rağmen taraftarlar takımlarına büyük destek veriyor. Ayrıca Ankara'dan da yeşil-beyazlı takıma destek olmak için Bursa'ya gelen Ankaragücü taraftarları da tribünlerdeki yerini aldı. Karşılaşma öncesinde kale arkası tribününde dev Türk bayrağı da açıldı. Kendi liginde şampiyon olan U19 takımı da karşılaşma öncesinde taraftarları şampiyonluk kupasıyla selamladı. Taraftarlar da genç oyuncuları ayakta alkışladı. Genç futbolcular taraftarların isteğini kırmayıp, timsah yürüyüşü de yaptı.



YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Karşılaşma öncesinde güvenlik güçleri yoğun önlemler aldı. 800'ü özel olmak üzere 4 bini Bursa'dan ve bin 100 başka illerden olmak üzere toplamda 5 bin 100 polis ve jandarma zorlu müsabakada görev yapıyor.



BURSASPORLU FUTBOLCULARDAN ANLAMLI PANKART

Yeşil-beyazlı futbolcular karşılaşma öncesinde ısınma hareketlerine anlamlı bir pankartla oyun alanına geldi. Futbolcular, ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmanın ardından meydana gelen bombalı saldırıyı unutmayarak sahaya, 'Beşiktaş şehitlerini anıyoruz' pankartı ile sahaya çıktı. Ayrıca karşılaşma öncesinde hain saldırıda şehit olanların isimleri tek tek okunurken, fotoğrafları stadyumdaki ekranlarda yer aldı. Taraftarlar ise, hep bir ağızdan 'burada' diye bağırdı.



İLK 11'LER

Her iki takım da müsabakaya şu ilk 11'ler ile başlıyor:

Bursaspor: "Harun, Erdem, Sivok, Ertuğrul, Aziz, Şamil, Jorquera, Sinan, Bilal, Emre, Kubilay."

Beşiktaş: "Fabri, Gökhan, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Quaresma, Oğuzhan, Babel, Aboubakar."

(Ahmet Faruk Çabuk - Mesut Alan - Abdullah Çibir - Samet Doğru /İHA)