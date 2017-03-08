Kritik görüşme gerçekleşti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Berlin'de Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Berlin'de Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı, Almanya'nın başkenti Berlin'de ikili görüşmelerine başladı. Dün akşam saatlerinde Türk vatandaşlarıyla bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu, bugün Alman mevkidaşıyla görüştü. Güncel konuların ele alındığı görüşme, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Alman Bakan Gabriel, Çavuşoğlu ile gerçekleştirdikleri görüşmenin iki ülke ilişkilerinin normalleşmesine katkı sağlayacağını ifade etti.
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