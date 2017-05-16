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Kritik görüşme bu akşam
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Kritik görüşme bu akşam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam ABD'de Başkan Donald Trump ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam ABD'de Başkan Donald Trump ile bir araya gelecek.
Çin'deki temaslarının ardından ABD'ye geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam saat 19.40'ta Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile görüşecek. Yüz yüze yapılacak ilk görüşmede, ABD yönetiminin YPG'ye ağır silah desteği ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi ele alınacak.
Erdoğan, ABD'de sivil toplum temsilcileri ve iş adamlarını kabul edecek.

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