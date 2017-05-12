'Kristal Kangal'lara yoğun ilgi

Sivaslı cam üfleme sanatçısı Halil İbrahim Mert, cam üfleyerek elde ettiği Kangal köpeği eserleri ile Sivaslılara can üfleme sanatını sevdirdi.

Sivaslı cam üfleme sanatçısı Halil İbrahim Mert, cam üfleyerek elde ettiği Kangal köpeği eserleri ile Sivaslılara can üfleme sanatını sevdirdi.

Sivaslı cam üfleme sanatçısı Halil İbrahim Mert, yaklaşık 20 yıldır bu işle geçimini sağlıyor. Mert, baba mesleğini Sivas Valiliğinin geliştirdiği bir proje kapsamında 10 yıldır Sivas'ta yapıyor. Sivas'a özgü bir sanat olmayan cam üfleme sanatını Sivaslılara sevdirmek ve mesleği Sivas'ta yaşatmak için ilginç bir çözüm bulan Mert, Sivaslıların eserlere olan ilgisinin düşük olduğunu görünce çok sevdikleri Kangal köpeklerini kristal camdan üretmeye başladı. Kristal camdan yapılan Kangal köpeklerine ilgi bir hayli yüksek oldu.



MESLEĞİ YAŞATMAYA ÇALIŞIYOR

Sivaslı cam üfleme sanatçısı Halil İbrahim Mert, gayesinin cam üfleme sanatını Sivas'ta yaşatmak olduğunu belirterek, "Cam sanatı bizim alaylı mesleğimiz. Dedemden babama babamdan ise bana kaldı. Sivas'ta sadece biz yapıyoruz. Türkiye'de yapan kişi sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Biz Sivaslı olduğumuz için buradayız. Sivas aslında bu sanata yabancı. Buna rağmen Sivas'ta üretime devam edip, ürünlerimizi sergileyerek bu sanatı burada yaşatmaya ve kendimizi temsil etmeye çalışıyoruz" dedi.



KRİSTAL KANGAL KÖPEKLERİNE İLGİ YOĞUN

Mert, kristal camdan ürettiği Kangal köpeklerinin yoğun ilgi gördüğünü ifade ederek, "Cam eserlerimiz arasında Sivas'a özgü ürünler de var. Kangal köpeğini yapıyoruz. Kristal camdan güzel ürünler ortaya çıkarttık. Sivas'ta Kangal köpeğine karşı yoğun bir ilgi ve sevgi var. Özellikle tatil için memleketine gelen hemşehrilerimiz bu ürünlerimizi satın alıyor. Diğer Sivas'a özgü eserleri de yapmak isterdik. Ancak köşeli ürünler çıkartamadığımız için bunları yapmamız mümkün değil. Ancak Kangal köpeği üzerine yaptığımız çalışmalar beğeniliyor" şeklinde konuştu.

(Veysel Korkmaz - Onur Erden/İHA)