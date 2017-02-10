Kremlin: Koordinatları Türkiye'den aldık

Peskov bugün düzenlediği basın toplantısında, Moskova ve Ankara'nın, El Bab'da 3 Türk askerinin hayatını kaybetmesine yol açan olayın nedenleri konusunda fikir ayrılıklarının bulunmadığını da söyledi.

TÜRK ASKERİ ORADA OLMAMALIYDI

Peskov şu ifadeleri kullandı: "(Olayın) nedenleri konusunda bir tartışma yok. Maalesef, askerlerimiz terörist gruplara hava saldırıları düzenlerken bize Türk partnerlerimiz tarafından verilen koordinatlar doğrultusunda hareket etti, bu koordinatların sınırları içerisinde Türk askerlerinin bulunmaması gerekiyordu."

SORUMLUSU KİM?

Kremlin yaptığı bu açıklama ile 'kazara' olduğu söylenen hava saldırısının 'sorumlusu kim' sorusu gündeme geliyor. Genelkurmay, Türk askerlerinin yerini Rusya'ya bildirmedi mi? TSK'dan dün yapılan açıklamada "Rus uçaklarının saldırısı için kazaen" ifadesine yer verilmişti. Bu 'kazaya' kimin sebep olduğuna ilişkin ise bir açıklama yoktu.

BU İKİNCİ SALDIRI!

Rusya savaş uçakları dün El Bab'da Türk birliğini vurmuş; 3 askerimiz şehit olurken 11 askerimiz enkaz altında kalarak yaralanmıştı. Rusya daha önce de yine 'kazara' olduğunu söylediği bir saldırıda Türk askerini vurmuştu. Rus uçağının vurulmasının yıldönümü olan 24 Kasım'daki 'kazara' bombardıman kuşkuyla karşılanmıştı. O saldırıda da 3 Türk askeri şehit olmuş 10 askerimiz yaralanmıştı.