Kremlin'den 'güvenli bölge' açıklaması

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de güvenli bölge oluşturulacağına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Tüm sonuçlar düşünülmeli' dedi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de güvenli bölge oluşturulacağına ilişkin yaptığı açıklamada, "Tüm sonuçlar düşünülmeli" dedi.

Kremlin Sarayı'ndan, ABD'nin Suriye'de güvenli bölge oluşturulmasına ilişkin açıklamasına yanıt geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Trump yönetiminin Suriye'de güvenli bölgeler oluşturulmasına ilişkin planının açıklanmasından önce Rusya'ya danışmadığını dile getirdi. "Amerikalı ortaklarımız, bize danışmadı. Bu bağımsız bir karar" diyen Peskov, "Bu planın, mültecilerle olan durumu şiddetlendirmemesi açısından önemli. Ancak, büyük ihtimalle tüm sonuçlar düşünülmeli" ifadelerini kullandı.

