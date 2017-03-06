Kredi ve kredi kartı borçlu sayısı Ocak'ta arttı

Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı Ocak ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 arttı.

Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı Ocak ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 arttı.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi 2017 yılı Ocak ayı negatif nitelikli bireysel kredi ve kredi kartı istatistiklerini açıkladı. Buna göre; bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yılın ilk ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 arttı.

Aynı yıl içinde birden fazla kaydı bulunan kişilerin bir kez sayılmasıyla elde edilen veriler dikkate alındığında; bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yılın ilk ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 oranında artarak 74 bin kişi oldu. Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 2 oranında artarak 96 bin kişi oldu.

Öte yandan, bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş toplam kişi sayısı yılın ilk ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 151 bin kişi oldu.